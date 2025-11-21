Ukraine-Entretien téléphonique Zelensky-Vance - source

Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est entretenu par téléphone avec le vice-président américain J.D. Vance dans le cadre des discussions sur le plan de paix proposé par Washington pour régler le conflit entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré vendredi une source au fait du dossier.
(Olena Harmash, Version française Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)
