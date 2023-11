Ukraine : en maintenant ses activités en Russie, Nestlé "soutient la guerre", dénonce Kiev

Au-delà de "nourrir l'agresseur", Nestlé "montre aussi à la Russie elle-même qu'elle continue à être intégrée au marché mondial", selon Kiev.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Kiev a accusé jeudi 2 novembre le géant de l'agroalimentaire Nestlé d'être un "soutien international de la guerre" en Ukraine à cause de ses activités en Russie.

"Malgré l'agression russe contre l'Ukraine, Nestlé continue d'opérer dans le pays agresseur, en fournissant des produits à la population et en développant sa production dans le pays" , a déclaré dans un communiqué l'Agence nationale pour la lutte contre la corruption (NAZK). Nestlé a donc rejoint "la liste des soutiens internationaux de la guerre", a-t-elle ajouté. Cette désignation, attribuée par l'agence à des entreprises internationales, n'a pas de conséquences légales.

Selon la NAZK, en plus de "nourrir l'agresseur", le groupe "montre aussi à la Russie elle-même qu'elle continue à être intégrée au marché mondial , malgré les nombreux crimes de guerre commis en Ukraine".

Un portefeuille en Russie "drastiquement réduit"

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, de nombreuses entreprises occidentales ont choisi de quitter la Russie. Celles qui restent sont très critiquées par les autorités ukrainiennes, qui les accusent d'apporter une aide financière à Moscou.

Nestlé n'a pour l'heure pas réagi aux déclarations de l'agence ukrainienne.

Mais, sur son site, le groupe assure se tenir "aux côtés du peuple ukrainien et de (ses) 5.500 employés dans le pays".

"Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons réduit de manière drastique notre portefeuille en Russie et mis en oeuvre les actions que nous avions annoncées en mars 2022", affirme Nestlé. Le groupe dit avoir notamment "suspendu la grande majorité des offres de produits" disponibles avant la guerre et "interrompu toutes les importations et exportations non essentielles de et vers la Russie".