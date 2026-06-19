Ukraine-Deux morts, des blessés après une attaque russe

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une attaque russe contre la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré vendredi la police ukrainienne.
Des bombes, des drones et des missiles ont été utilisés lors de l'attaque, a indiqué la police.
La Russie a par ailleurs bombardé la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, a déclaré le gouverneur de la région, Oleh Syniehoubov, sur Telegram.
Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer