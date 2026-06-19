 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Deux morts, des blessés après une attaque russe
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 06:30

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une attaque russe contre la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré vendredi la police ukrainienne.

Des bombes, des drones et des missiles ont été utilisés lors de l'attaque, a indiqué la police.

La Russie a par ailleurs bombardé la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, a déclaré le gouverneur de la région, Oleh Syniehoubov, sur Telegram.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / YUICHI YAMAZAKI )
    Japon: l'inflation se stabilise en mai à +1,4%
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.06.2026 08:01 

    L'inflation s'est stabilisée en mai au Japon, les subventions gouvernementales continuant de compenser les effets de la flambée des cours du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient - un choc énergétique qui a incité la banque centrale à relever ses taux cette ... Lire la suite

  • Un rassemblement d'organisations syndicales organisé par la CGT contre les mesures les visant, annoncées par Christophe Barthes, maire RN de Carcassonne, à la Bourse du Travail de Carcassonne, le 13 mai 2026 ( AFP / Ed JONES )
    Les syndicats et l'extrême droite, entre opposition frontale et refus de se prononcer
    information fournie par AFP 19.06.2026 07:59 

    A un an de la présidentielle, la CFDT et la CGT se dressent en barrage contre l'extrême droite, quand d'autres veulent séparer strictement syndicalisme et politique, évitant ainsi de heurter certains de leurs adhérents. Il est "minuit moins une" avant l'arrivée ... Lire la suite

  • Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif montre le protocole d'accord signé par les présidents américain et iranien, après l'avoir lui-même signé en tant que médiateur, le 18 juin 2026 à Islamabad ( Pakistan's Prime Minister Office / - )
    Accord USA-Iran: report des négociations prévues en Suisse
    information fournie par AFP 19.06.2026 07:49 

    Les négociations prévues vendredi en Suisse entre l'Iran et les États-Unis en vue d'un accord devant mettre fin au conflit au Moyen-Orient ont été reportées sine die, a annoncé le gouvernement suisse, quelques heures après l'annonce de l'annulation du départ du ... Lire la suite

  • Lee Myung-shik, en train de se mettre au lit avec l'aide d'un soignant, chez lui, sur l'île de Jeju, en Corée du Sud, le 9 juin 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Un Sud-Coréen accablé par la douleur se bat pour le droit de mourir
    information fournie par AFP 19.06.2026 07:48 

    En proie à des douleurs atroces dues à une maladie neurologique invalidante, le Sud-Coréen Lee Myung-shik a renoncé à contrecœur à un suicide assisté en Suisse après avoir appris que sa fille risquait une peine de prison si elle l'accompagnait. Aujourd'hui, cet ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank