Ukraine-Deux morts, des blessés après une attaque russe

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une attaque russe contre la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré vendredi la police ukrainienne.

Des bombes, des drones et des missiles ont été utilisés lors de l'attaque, a indiqué la police.

La Russie a par ailleurs bombardé la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, a déclaré le gouverneur de la région, Oleh Syniehoubov, sur Telegram.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)