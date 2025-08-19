Ukraine-"Des lignes importantes" actées lors de la réunion à la Maison blanche-Macron

Emmanuel Macron a déclaré que la réunion sur l'Ukraine organisée lundi à la Maison blanche a permis d'acter l'engagement des Etats-Unis à travailler au côté des Européens sur des garanties de sécurité ainsi que la tenue d'une série de rencontres, dont un sommet entre Volodimir Zelensky et Vladimir Poutine.

"Nous avons agréé plusieurs lignes qui sont importantes, et qui n'étaient pas aussi claires il y a quelques jours ou quelques semaines", a déclaré le président français aux journalistes à Washington après les discussions auxquelles participaient son homologue ukrainien Volodimir Zelensky et plusieurs autres dirigeants européens.

"Il a été acté aujourd'hui que nous allons travailler avec les Etats-Unis sur le contenu des garanties de sécurité et les coopérations que les uns et les autres sont prêts à apporter", a-t-il dit, notant le "long chemin" parcouru en ce sens ces derniers mois.

Par ailleurs, alors que le président américain Donald Trump a interrompu un temps la réunion pour s'entretenir par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, a été acté "le principe d'une série de rencontres", a fait savoir Emmanuel Macron.

D'abord une "séquence bilatérale" entre Volodimir Zelensky et Vladimir Poutine, a-t-il dit, précisant que le lieu de cette rencontre serait "déterminé dans les prochaines heures".

Puis une réunion trilatérale à laquelle participerait également Donald Trump, sous "deux à trois semaines", avec la volonté globale "que les choses s'enclenchent".

Sujet de préoccupation pour Kyiv et les Européens, notamment après l'annonce du sommet bilatéral entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, les potentielles concessions territoriales à Moscou n'ont pas été discutées "du tout aujourd'hui", a dit le président français.

Priorité a été donnée à la question des garanties de sécurité, a-t-il précisé, ajoutant que le sujet des territoires devait plutôt être discuté en format bilatéral et trilatéral.

Si "le président Trump croit dans sa capacité à obtenir un accord et croit que le président Poutine souhaite un accord de paix", a déclaré Emmanuel Macron, les Européens ont souligné auprès du chef de la Maison blanche que la Russie "était en train de bombarder l'Ukraine" pendant qu'il rencontrait vendredi le chef du Kremlin en Alaska.

"Les faits disent les intentions", a déclaré le président français. "La Russie continue la guerre, elle l'intensifie (...) et elle ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix", a-t-il poursuivi. "J'ai pour ma part les plus grands doutes quant à la réalité de la volonté de paix du président russe".

(Rédigé par Jean Terzian)