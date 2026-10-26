Ukraine-Des frappes russes visent plusieurs régions, des blessés

Des frappes russes menées dans la nuit de dimanche à lundi ont fait six blessés dans le sud-est et le nord de l'Ukraine, ont dit un responsable et les services d'urgence ukrainiens.

Quatre personnes ont été blessées dans la ville de Zaporijjia, a dit lundi le gouverneur de cette région du sud-est, Mykhaïlo Semikine, sur Telegram.

Les services d'urgence ukrainiens ont par ailleurs indiqué que deux personnes avaient été blessées dans la région de Tchernihiv, dans le nord du pays.

Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé avoir frappé une centrale électrique à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, et une autre dans la région de Khmelnitskiy, dans l'ouest du pays.

Des infrastructures portuaires à Tchornomorsk et un navire cargo qui faisait route vers Odessa utilisé à des fins militaires, ont également été pris pour cible, a dit le ministère.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)