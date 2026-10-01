Ukraine-Des frappes russes font des blessés à Kyiv et Odessa

Des frappes russes en Ukraine ont fait des blessés à Kyiv, la capitale, et dans le port d'Odessa, sur la mer Noire, ont dit jeudi les services d'urgence et un responsable municipal d'Odessa.

Une personne a été blessée à Kyiv et une autre à Odessa, ont indiqué les services d'urgence et le responsable sur Telegram.

Le chef de l'administration d'Odessa, Serhiy Lysak, a déclaré que des infrastructures avaient été endommagées dans le port, sans fournir plus de détails.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)