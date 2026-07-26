Ukraine-Des civils tués à Kharkiv, Zaporijjia et en zone occupée russe

(Bilan actualisé)

Quatre personnes ont été tuées dimanche par des frappes russes en Ukraine, à Kharkiv, Zaporijjiaet Tchernihiv, ont rapporté les autorités après une nouvelle attaque nocturne de missiles balistiques contre Kyiv, la capitale.

La Russie a annoncé de son côté la mort de quatre personnes tuées par un drone ukrainien à Horlivka, ville ukrainienne occupée par les forces russes dans l'oblast de Donetsk.

A Kharkiv (est), une personne a été tuée par une attaque de drone en plein jour. A Zaporijjia (sud), une bombe planante a fait un mort et six blessés, ont rapporté les autorités locales.

Dans la ville de Tchernihiv, au nord de l'Ukraine, les autorités locales ont indiqué qu'un drone russe avait frappé un supermarché, tuant deux personnes, dont un enfant de 10 ans, et en blessant trois autres.

Trois personnes ont été blessées à Kyiv, où deux étages d'un immeuble d'habitation ont été emportés par un tir de missile, selon le maire de la ville, Vitali Klitschko.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré sept missiles balistiques et 136 drones au cours de la nuit.

(Bureaux de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)