Ukraine-Des attaques russes font trois morts à Kyiv

par Pavel Polityuk, Yuliia Dysa et Valentyn Ogirenko

Trois personnes, dont un nouveau-né, ont été tuées et 18 autres ont été blessées dans des attaques russes lancées dans la nuit de samedi à dimanche contre Kyiv, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, a indiqué que deux femmes figuraient également parmi les victimes des attaques, lors desquelles des drones et des missiles ont visé la capitale ukrainienne, provoquant des incendies dans plusieurs quartiers de la ville.

La Russie a "délibérément et sciemment frappé des cibles civiles", a déclaré Timour Tkatchenko, le chef de l'administration militaire de Kyiv.

Des frappes russes ont également visé les villes de Krementchouk et Kryvyi Rih, dans le centre de l'Ukraine, ainsi qu'Odessa, dans le sud du pays, selon les autorités locales.

(avec Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)