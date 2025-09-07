 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Des attaques russes font trois morts à Kyiv
information fournie par Reuters 07/09/2025 à 06:30

par Pavel Polityuk, Yuliia Dysa et Valentyn Ogirenko

Trois personnes, dont un nouveau-né, ont été tuées et 18 autres ont été blessées dans des attaques russes lancées dans la nuit de samedi à dimanche contre Kyiv, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, a indiqué que deux femmes figuraient également parmi les victimes des attaques, lors desquelles des drones et des missiles ont visé la capitale ukrainienne, provoquant des incendies dans plusieurs quartiers de la ville.

La Russie a "délibérément et sciemment frappé des cibles civiles", a déclaré Timour Tkatchenko, le chef de l'administration militaire de Kyiv.

Des frappes russes ont également visé les villes de Krementchouk et Kryvyi Rih, dans le centre de l'Ukraine, ainsi qu'Odessa, dans le sud du pays, selon les autorités locales.

(avec Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank