Ukraine-Des attaques russes font cinq morts dans la région de Soumy

Des attaques de drones russes ont fait cinq morts et 24 blessés dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a dit jeudi la police locale.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
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