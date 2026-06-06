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Ukraine-Des attaques russes font cinq morts dans la région de Kherson
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 02:55

Des attaques russes ont fait cinq morts vendredi dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur régional.

Oleksandr Prokoudine a dit sur Telegram qu'une frappe sur la ville de Kherson avait fait trois morts.

Une autre attaque contre une station-service du nord de la ville a fait un mort et sept blessés, a-t-il indiqué. Une frappe de drone survenue dans la soirée a fait un mort dans un village situé au nord de Kherson.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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