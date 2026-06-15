Ukraine-Des attaques russes font 10 morts, un monastère historique incendié

(Actualisé avec déclarations et précisions)

par Jekaterina Golubkova et Pavel Polityuk

Des attaques russes ont fait au moins 10 morts en Ukraine et provoqué à Kyiv un incendie au sein de la laure de Petchersk, monastère orthodoxe classé au patrimoine mondial de l'Unesco et symbole de l'histoire spirituelle et culturelle du pays, ont annoncé lundi les autorités.

Ces nouvelles frappes surviennent après que le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dimanche s'être entretenu avec son homologue américain Donald Trump et avoir discuté des initiatives visant à mettre fin au conflit avec la Russie, entamé en février 2022, alors que débute le sommet des pays du G7 à Evian-les-Bains, en France.

La laure de Petchersk, fondée en 1051 et située au centre de la capitale, a été gravement endommagée lors d'une attaque directe, a déclaré Tymour Tkatchenko, chef de l'administration militaire de Kyiv, dans un message publié sur Telegram.

"Une frappe russe sur la laure de Kyiv-Petchersk a mis le feu à la cathédrale de la Dormition, une église dont l'histoire remonte au XIe siècle. Il s'agit là de l'un des crimes les plus graves commis par la Russie contre la culture chrétienne à ce jour", a écrit Volodimir Zelensky sur X.

Alors que des flammes gigantesques s'élevaient au-dessus du monastère, les habitants ont trouvé refuge dans des abris souterrains. Il s'agit de la plus importante attaque russe contre l'Ukraine depuis début juin, lorsque des drones et des missiles avaient fait plus de 20 morts et de 100 blessés.

Moscou a nié avoir frappé le monastère, le ministère russe de la Défense assurant dans un communiqué qu'un missile de défense aérienne Patriot de fabrication américaine avait endommagé le site à la suite d'un possible dysfonctionnement.

Une source au fait de la situation a fourni à Reuters une photo montrant selon elle des débris de drone russe retrouvés près du bâtiment de la cathédrale. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer l'authenticité de ce cliché dans l'immédiat.

"NOTRE PATRIMOINE UNIVERSEL"

"Tout comme la guerre d'agression que mène la Russie contre l'Ukraine depuis plus de 4 ans, rien ne justifie cette attaque contre notre patrimoine universel", a écrit sur X Emmanuel Macron, tandis que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, estimait que la frappe démontrait l'étendue de la "cruauté" de la Russie.

"La France se tient prête à coopérer avec les autorités ukrainiennes en charge du patrimoine. Cette attaque ne fait que renforcer notre détermination à tout faire, avec nos alliés et partenaires, pour travailler à un cessez-le-feu que la Russie refuse toujours obstinément, puis à la paix. Nous y œuvrerons au G7, à Evian", a ajouté Emmanuel Macron.

Des drones et des missiles ont par ailleurs frappé plusieurs immeubles résidentiels et endommagé des lignes électriques, privant d'électricité quelque 140.000 foyers, selon les autorités de Kyiv.

L'armée ukrainienne a déclaré lundi matin que la Russie avait lancé 70 missiles et 611 drones sur l'Ukraine pendant la nuit de dimanche et que sa défense aérienne avait abattu 50 missiles et 582 drones de différents types.

"Les missiles balistiques restent un problème pour nous", a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, Yourii Ihnat, à la télévision nationale. "Sur les 34 missiles balistiques lancés, seuls 15 ont été abattus, même si c'est un bon résultat."

Quatre personnes ont été tuées et 35 autres blessées, a déploré Tymour Tkatchenko.

CINQ MORTS À KHARKIV

"Que doit faire de plus l'Antéchrist du Kremlin pour que le monde réalise qu'il faut prendre des mesures décisives afin que la terreur russe contre l'Ukraine et les principes mêmes de la paix prennent fin ?", s'est interrogé le métropolite Epiphane, Serhiy Petrovytch Doumenko, chef de l'Église orthodoxe d'Ukraine, sur X.

Kyiv engagera "d'urgence" des procédures auprès de l'Unesco et sollicitera d'autres mécanismes internationaux afin de garantir "des réponses immédiates et adéquates à cette barbarie d'État", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Andrii Sybiha sur X.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, ainsi que par la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, ont condamné la frappe contre le monastère, qu'elles ont qualifiée de "crime de guerre".

La majeure partie du territoire ukrainien était sous alerte aérienne lundi en tout début de journée, tandis que des attaques de drones ukrainiens étaient écartées par la Russie.

Quatre secouristes et un agent municipal ont été tués et au moins cinq autres personnes ont été blessées après qu'une deuxième frappe russe a touché Kharkiv, a déclaré le ministre de l'Intérieur Ihor Klymenko sur Telegram.

Trois personnes, dont un enfant, ont en outre été blessées à Soumy, selon des publications sur les réseaux sociaux des autorités locales.

Une attaque de drone contre la ville russe de Toula, un pôle industriel au sud de Moscou, a par ailleurs tué trois personnes et en a blessé trois autres, dont un enfant d'un an, a déclaré le gouverneur régional dans un message sur Telegram.

La Pologne voisine, membre de l'UE et de l'Otan, a quant à elle déployé lundi des avions de chasse pour faire face à une éventuelle intrusion dans son espace aérien, avant de lever l'alerte et d'indiquer qu'aucune violation n'avait été constatée, ont indiqué ses forces armées dans un message sur X.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo et Pavel Polityuk et Dan Flynn à Kyiv, avec Lucy Papachristou à Moscou ; version française Claude Chendjou et Benjamin Mallet; édité par Benoit Van Overstraeten)