Ukraine-Démission du procureur général, visé par une enquête anticorruption

par Dan Peleschuk

- Ruslan Kravchenko, procureur général de l'Ukraine, a présenté sa démission lundi en fin de journée après que son bureau a été l'objet d'une enquête anticorruption.

Le nom de Ruslan Kravchenko n'était cité dans aucune affaire et il ne faisait pas l'objet d'une enquête, mais les autorités ukrainiennes accusent un de ses subordonnés d'avoir participé à la gestion d'un réseau de fraude.

"C'est une décision politique et je l'ai fait en conscience", a-t-il déclaré dans un communiqué, niant toute irrégularité.

Ruslan Kravchenko est le dernier haut dirigeant ukrainien en date à figurer dans une affaire de corruption.

En mai, la Haute cour anticorruption ukrainienne a procédé à l'arrestation d'Andriy Yermak, l'ancien chef de cabinet du président Volodimir Zelensky, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Volodimir Zelensky a dit mardi qu'il allait soumettre la démission du procureur général au Parlement.

En Ukraine, le bureau du procureur général bénéficie de pouvoirs considérables, allant des enquêtes sur la corruption à celles sur les crimes de guerre.

Les enquêtes menées par le Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé anticorruption (SAPO) portaient sur un responsable du département qui, selon les procureurs, aurait accepté des pots-de-vin pour avoir aidé à dissimuler l'existence d'un centre d'appels qui escroquait des Ukrainiens et des étrangers.

Ruslan Kravchenko a été critiqué par ses opposants pour sa volonté présumée de réduire l'influence du NABU et du SAPO, ce que le principal intéressé réfute.

(Reportage additionnel de Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)