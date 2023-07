Ukraine : comment l'aide militaire de l'Otan a évolué depuis l'invasion russe

A Lyman, en Ukraine, le 8 juillet. ( AFP / STRINGER )

L'aide militaire de l'Otan à l'Ukraine n'a cessé d'évoluer depuis le début du conflit, en février 2022.

Mardi 11 et mercredi 12 juillet, les dirigeants des 31 pays membres de l'Otan sont attendus à Vilnius, afin d'examiner la poursuite de leur aide militaire à l'Ukraine. Comment cette aide, faite de réapprovisionnements constants, a-t-elle évolué depuis l'invasion russe du 24 février 2022 ?

Plus de 102 milliards d'euros

Les promesses d'aide militaire à Kiev de l'UE et des pays de l'Otan dépassent désormais 102 milliards d'euros, les Etats-Unis caracolant en tête avec 42,8 milliards d'euros, selon les données arrêtées à fin mai du Kiel Institute, qui recense les armes promises et livrées à l'Ukraine depuis l'invasion. Au niveau bilatéral, ils sont suivis par l'Allemagne (7,5 mds) et le Royaume-Uni (6,5 mds). La plupart des pays limitrophes de l'Ukraine et de la Russie ont fait un énorme effort budgétaire, en premier lieu la Pologne avec 3 milliards d'aide, la Finlande - dernière arrivée dans l'Otan - avec 1,1 milliard, les trois pays baltes avec près de 1,3 milliard ou encore la Slovaquie avec 0,6 milliard.

Des armes légères aux missiles

Au début du conflit, les Ukrainiens reçoivent plus de 40.000 armes légères, 17.000 manpads - systèmes portatifs de défense sol-air - ainsi que des casques et des gilets pare-balles. Lorsque l'armée russe concentre ses efforts sur le Donbass et le Sud, commencent en avril des livraisons d'obusiers, véhicules d'infanterie, lance-roquettes multiples, hélicoptères de combat, drones américains, chars de fabrication soviétique, capables de frapper derrière les lignes ennemies. Moscou frappe avec missiles et drones des infrastructures énergétiques et villes ukrainiennes. Les pays occidentaux livrent alors à Kiev des systèmes de défense anti-missiles. Washington envoie notamment son système de missiles sol-air moyenne-portée Patriot.

Chars et roquettes longue-portée pour sortir des tranchées

Fin 2022, une guerre de tranchées s'installe dans l'Est. Kiev obtient des chars lourds modernes. Washington annonce des chars Abrams (non disponibles avant l'automne 2023), Londres des Challenger 2, Berlin des Leopard 2, réputés parmi les meilleurs du monde. Fin avril 2023, 230 chars occidentaux et 1.550 véhicules blindés avaient été livrés. Londres promet en mai des missiles Storm Shadow, pouvant frapper à 250 kilomètres.

Bientôt des F-16

Le 19 mai, Washington, longtemps réfractaire, autorise d'autres pays à fournir des avions de chasse F-16 américains. Un tournant "historique" pour Kiev, qui promet de ne pas les utiliser pour attaquer la Russie. Pologne et Pays-Bas sont disposés à en fournir, mais il faut former les pilotes. Washington à promis vendredi de livrer de très controversées bombes à sous-munitions, qui peuvent disperser plusieurs centaines de petites charges explosives.