Ukraine-Brusque percée des forces russes sur le front du Donbass

L'armée russe a effectué une brusque percée sur la ligne de front du Donbass, près de la ville minière de Dobropillia, montrent les cartes publiées mardi par le site ukrainien DeepState, qui fait autorité en la matière.

Selon DeepState, les forces russes ont progressé ces derniers jours d'au moins 10 km vers le nord sur deux axes au-delà des lignes de défense ukrainiennes et menacent trois villages sur une section du front reliant deux verrous encore contrôlés par l'armée ukrainienne, Pokrovsk et Kostyantynivka.

"La situation est assez chaotique, car l'ennemi, ayant trouvé des brèches dans la défense, s'infiltre plus profondément, essayant de consolider et d'accumuler rapidement des forces pour progresser davantage", a commenté le site DeepState sur sa chaîne Telegram.

L'armée russe n'a fait aucun commentaire, alors que se prépare le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump, vendredi en Alaska.

Le porte-parole de l'armée ukrainienne Viktor Trehoubov a déclaré que seuls de petits groupes avaient pénétré les défenses et que l'on ne pouvait pas parler de percée.

Pasi Paroinen, expert militaire pour le cabinet d'analyse finlandais Black Bird Group, a déclaré que certaines unités russes avaient avancé de 17 km en territoire ennemi au cours des trois derniers jours.

"Les unités russes les plus avancées auraient atteint la route T0514 reliant Dobropillia à Kramatorsk et des groupes d'infiltration russes ont également été signalés près de Dobropillia", a-t-il dit.

Tatarigami_UA, un ancien officier de l'armée ukrainienne, fondateur de Frontelligence Insight, a estimé sur X que la situation était "grave, mais loin de la débâcle suggérée par certains".

L'ancien conseiller du Kremlin Sergueï Markov a déclaré que les soldats russes avaient pu progresser en raison d'un "effondrement partiel du front" dû à une pénurie d'effectifs côté ukrainien. Il a ajouté que l'Ukraine avait redéployé des unités d'élite dans la région pour contrer cette avancée.

"Cette percée est comme un cadeau à Poutine et Trump", a estimé Sergueï Markov, jugeant que Kyiv devrait subir de fortes pressions pour céder des territoires sous la menace d'une prise de contrôle totale de l'oblast de Donetsk par la Russie.

Dans ce but, l'armée russe devrait encore s'emparer de Sloviansk, Kramatorsk, Droujkivka et Kostiantynivka, que les analystes militaires qualifient de "villes forteresses".

Iouri Podoliak, un blogueur militaire pro-russe, a déclaré que la Russie n'avait pas encore envoyé des forces importantes pour exploiter cette brèche.

De son côté, en Ukraine, l'ancien commandant de la brigade Azov Bohdan Krotevytch a adressé lundi soir sur X un message à Volodimir Zelensky pour le mettre en garde contre "le bordel total" qui règne selon lui sur le front entre Pokrovsk et Konstyantynivka, où "la ligne d'engagement au combat n'existe pas en tant que ligne permanente".

(Andrew Osborn à Moscou avec Dan Peleschuk à Kyiv; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)