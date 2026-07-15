Ukraine-Bataille en mer Noire, trois morts à Odessa

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Une frappe russe a fait trois morts dans la nuit de mardi à mercredi à Odessa alors que Kyiv et Moscou se rendent coup pour coup dans leur bataille pour le contrôle du trafic maritime en mer Noire.

Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a fait état de tirs nourris de drones et missiles russes ciblant des infrastructures civiles, industrielles et portuaires pour la cinquième journée consécutive. La chute d'un missile sur un immeuble résidentiel de sept étages a fait trois morts et trois blessés, selon les autorités locales.

Les forces russes ciblent depuis plusieurs jours les ports en eau profonde sur la mer Noire de la région du Grand Odessa, essentielle aux exportations et à l'économie ukrainiennes.

Parallèlement, l'Ukraine attaque depuis des semaines les chaînes d'approvisionnement russes dans les zones occupées par Moscou dans le sud de l'Ukraine pour tenter d'isoler la Crimée, annexée par la Russie en 2014.

Le chef des forces de drones ukrainiennes, Robert Brovdi, a affirmé sur la plateforme Telegram que 20 navires russes dont 17 pétroliers avaient été pris pour cible en mer Noire au cours de la nuit écoulée.

"Maintenant la mer Noire", a-t-il dit sur Telegram, ajoutant que 116 navires ennemis avaient été touchés en mer d'Azov ce mois-ci.

Ces attaques ukrainiennes ont obligé la Russie, premier exportateur mondial de blé, à réduire le trafic dans la mer d'Azov, par où transitent un quart de ses exportations céréalières, selon des sources contactées par Reuters.

Le ministère russe de la Défense a de son côté annoncé que les forces russes avaient poursuivi dans la nuit de mardi à mercredi leurs attaques visant des ports transportant des cargaisons à destination des forces ukrainiennes.

Les ports d'Odessa et Tchornomorsk ont été frappés à l'aide de drones et missiles guidés. Quatre navires ont été touchés à Tchornomorsk et Dnipro-Boh, a-t-il dit.

Le groupe Kernel, premier exportateur ukrainien de céréales, a dit mardi soir avoir interrompu ses opérations à Tchornomorsk.

(Anna Pruchnicka; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)