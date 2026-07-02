Ukraine-Au moins 18 morts dans une attaque russe sur Kyiv

(Actualisé avec bilan, déclarations de Zelensky, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne)

La Russie a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque de drones et de missiles contre la capitale de l'Ukraine, Kyiv, faisant au moins 18 morts selon les services d'urgence, dans une offensive présentée par Moscou comme une riposte aux attaques ukrainiennes contre ses infrastructures civiles.

De multiples explosions ont ébranlé des immeubles à travers la capitale ukrainienne, forçant nombre d'habitants à se réfugier dans les abris souterrains et les stations de métro de la ville. C'est l'attaque la plus importante subie par Kyiv depuis le début de l'année.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui a écourté son déplacement en Irlande pour retourner en Ukraine, a déclaré que des dégâts avaient été recensés sur plus de 20 sites à travers la capitale ukrainienne.

"L'attaque principale était dirigée contre Kyiv", a-t-il dit. "L'approvisionnement de l'Ukraine en matériel de défense aérienne est une priorité absolue et cruciale", a-t-il ajouté, exhortant les alliés de Kyiv à maintenir leurs contributions au fonds permettant l'achat d'armements américains, à l'instar du système de missiles Patriot.

La Russie a lancé 74 missiles et 496 drones dans son attaque nocturne, selon les forces aériennes ukrainiennes. La défense aérienne ukrainienne a abattu la plupart de ces projectiles mais 25 missiles balistiques et 12 drones ont frappé 33 locations.

Le nombre de missiles utilisés était particulièrement élevé, selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne Iouri Ihnat.

Ce dernier a fait état d'un faible taux d'interception des missiles, l'Ukraine faisant face à une pénurie de missiles Patriot depuis plusieurs mois.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré une journée de deuil vendredi dans la capitale ukrainienne, précisant que des dégâts ont été recensés à travers toute la ville de trois millions d'habitants.

Des responsables de la capitale ukrainienne ont rapporté que 90 personnes - dont des enfants et des personnels médicaux - ont été blessées et que d'autres étaient toujours piégées dans des immeubles résidentiels.

"L'ennemi a une nouvelle fois délibérément pris pour cible des quartiers résidentiels et tué des civils. Nous avons subi des dommages importants et un grand nombre de victimes, incluant des enfants", a-t-il déploré.

Plusieurs explosions ont été entendues à Kyiv, ont rapporté des journalistes de Reuters alors que les autorités locales de régions voisines de la capitale ukrainienne ont également fait état de victimes.

"Ne retardez pas votre décision sur les défenses aériennes pour l'Ukraine ! C'est notre demande principale envers nos partenaires après que Kyiv a subi une nuit d'horreur", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha sur X, en marge d'un déplacement au Japon, un pays allié de l'Ukraine.

"ATTAQUE MASSIVE"

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait été tenu informé des attaques sur Kyiv, ajoutant que Moscou continuerait d'accentuer la pression sur l'Ukraine pour atteindre des objectifs.

Lors d'un échange téléphonique avec des journalistes, il a en outre accusé l'Europe d'attiser les tensions.

La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne (UE), Kaja Kallas, a déclaré que seule une aide militaire durable à l'Ukraine et une pression accrue sur Moscou permettraient de mettre fin aux attaques russe.

"Aujourd'hui, je proposerai de sanctionner davantage d'entités soutenant le complexe militaro-industriel russe en réponse aux attaques", a-t-elle écrit sur X. "Plus Moscou attaque des civils, plus des sanctions doivent être imposées."

La Pologne voisine, membre de l'UE et de l'Otan, a déployé des avions de chasse pour faire face à une éventuelle intrusion dans son espace aérien, avant de lever l'alerte et d'indiquer qu'aucune violation n'avait été constatée.

La Finlande voisine, membre de l'UE et de l'Otan, a temporairement décrété une zone d'aviation restreinte dans l'est du golfe de Finlande, avant de lever l'alerte, ont dit les forces de défense finlandaises sur le réseau social X.

Le ministère russe de la Défense a déclaré sur Telegram avoir mené une "attaque massive", utilisant des armes de longue portée et de haute précision lancées depuis les airs, la terre et la mer, ainsi que de drones, avait visé des installations militaires et énergétiques, ainsi que des aéroports à Kiev et dans d'autres localités.

Cette attaque a été présentée par le ministère comme une réponse aux assauts menés par l'Ukraine sur les infrastructures civiles russes. Moscou a dit avoir abattu 327 drones dans la nuit.

L'Ukraine a intensifié ses frappes sur le territoire russe, provoquant une pénurie de pétrole chez le troisième plus gros exportateur d'or noir au monde, poussant Moscou à en importer depuis l'Inde.

Andrey Travnikov, le gouverneur de l'oblast isolé de Novosibirsk, a déclaré que la crise pétrolière s'aggravait et que la priorité en matière de ravitaillement serait donnée aux services d'urgences.

Le gouverneur de l'oblast russe de Léningrad, région d'origine de Vladimir Poutine et exportatrice de pétrole, Alexander Drozdenkoof a déclaré que les forces russes avaient abattu jeudi sept drones.

Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, un homme a été tué et son épouse blessée après que leur maison a été frappée par un drone, ont dit les autorités locales sur Telegram.

Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces informations. La Russie comme l'Ukraine affirment ne pas prendre pour cible les civils.

(Valentyn Ogirenko, Gleb Garanich et Alina Smutko, rédigé par Ron Popeski et Jekaterīna Golubkova; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)