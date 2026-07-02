Ukraine-Au moins 10 morts dans une attaque russe sur Kyiv

(Actualisé avec bilan, déclarations et détails)

Les forces russes ont lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque de drones et de missiles contre la capitale de l'Ukraine, Kyiv, faisant au moins dix morts et plus de 50 blessés, dans une offensive présentée par Moscou comme une riposte aux attaques ukrainiennes sur son infrastructure civile.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait prévenu plus tôt que des rapports des services de renseignement montraient qu'une attaque nocturne était probable et avait déclaré qu'il écourtait son déplacement à Dublin, en Irlande.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré sur Telegram que 10 personnes avaient été tuées, ajoutant que les six premiers étages d'un immeuble résidentiel s'étaient effondrés après avoir été directement touchés par un projectile russe.

Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Timour Tkatchenko, a précisé que 56 personnes, dont deux enfants, avaient été blessées dans l'attaque sur la capitale ukrainienne.

"L'ennemi a une nouvelle fois délibérément pris pour cible des quartiers résidentiels et tué des civils. Nous avons subi des dommages importants et un grand nombre de victimes, incluant des enfants", a-t-il déploré.

Plusieurs explosions ont été entendues à Kyiv, ont rapporté des journalistes de Reuters alors que les autorités locales de régions voisines de la capitale ukrainienne ont également fait état de victimes.

Les habitants de Kyiv se sont réfugiés dans les abris situés dans les stations de métro, emportant avec eux leurs enfants, animaux de compagnie ou encore des tentes alors que retentissaient les sirènes d'alerte.

L'Ukraine a vécu une de ses pires attaques depuis la mi-juin.

La Russie a utilisé 74 missiles et 496 drones dans son attaque nocturne, selon les forces aériennes ukrainiennes.

"Ne retardez pas votre décision sur les défenses aériennes pour l'Ukraine ! C'est notre demande principale envers nos partenaires après que Kyiv a subi une nuit d'horreur", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha sur X, en marge d'un déplacement au Japon, un pays allié de l'Ukraine.

"ATTAQUE MASSIVE"

La Pologne voisine, membre de l'UE et de l'Otan, a déployé des avions de chasse pour faire face à une éventuelle intrusion dans son espace aérien, avant de lever l'alerte et d'indiquer qu'aucune violation n'avait été constatée.

La Finlande voisine, membre de l'UE et de l'Otan, a temporairement décrété une zone d'aviation restreinte dans l'est du golfe de Finlande, avant de lever l'alerte, ont dit les forces de défense finlandaises sur le réseau social X.

Le ministère russe de la Défense a déclaré sur Telegram avoir mené une "attaque massive", utilisant des armes de longue portée et de haute précision lancées depuis les airs, la terre et la mer, ainsi que de drones, avait visé des installations militaires et énergétiques, ainsi que des aéroports à Kiev et dans d'autres localités.

Cette attaque a été présentée par le ministère comme une réponse aux assauts menés par l'Ukraine sur les infrastructures civiles russes. Moscou a dit avoir abattu 327 drones dans la nuit.

L'Ukraine a intensifié ses frappes sur le territoire russe, provoquant une pénurie de pétrole chez le troisième plus gros exportateur d'or noir au monde, poussant Moscou à en importer depuis l'Inde.

Andrey Travnikov, le gouverneur de l'oblast isolé de Novosibirsk, a déclaré que la crise pétrolière s'aggravait et que la priorité en matière de ravitaillement serait donnée aux services d'urgences.

Le gouverneur de l'oblast russe de Léningrad, région d'origine de Vladimir Poutine et exportatrice de pétrole, Alexander Drozdenkoof a déclaré que les forces russes avaient abattu jeudi sept drones.

Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, un homme a été tué et son épouse blessée après que leur maison a été frappée par un drone, ont dit les autorités locales sur Telegram.

Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces informations. La Russie comme l'Ukraine affirment ne pas prendre pour cible les civils.

(Valentyn Ogirenko, Gleb Garanich et Alina Smutko, rédigé par Ron Popeski et Jekaterīna Golubkova; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)