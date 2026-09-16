Ukraine-Attaques de drones russes contre un autocar et un train, cinq morts-autorités

(Actualisé avec attaque sur un train, précisions)

Des drones russes ont frappé mercredi un autocar et un train dans le sud de l'Ukraine, causant la mort de cinq personnes, ont rapporté les autorités ukrainiennes.

L'armée russe fait désormais des transports et des infrastructures de transport des cibles privilégiées.

"Il n'y a aucune logique militaire à cela, c'est juste un acte de brutalité de plus", a dénoncé le président ukrainien, Volodimir Zelensky, sur les réseaux sociaux.

L'attaque de drone contre l'autocar, près de la ville de Nikopol, sur la ligne de front, a tué quatre hommes et une femme, a rapporté la police.

Sept personnes ont été blessées, a précisé le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja.

Une autre attaque a visé un train de voyageurs dans la région de Mykolaïv (sud), a rapporté le gouverneur local sur Telegram. Les 168 occupants du train ont été évacués et aucun n'a été blessé, a dit Heorhii Rechetilov, qui évoque trois frappes consécutives.

Volodimir Zelensky a fait état d'une autre attaque contre une locomotive à Kovel, près de la frontière avec la Pologne.

Selon l'opérateur du réseau ferré ukrainien, la Russie a bombardé 120 wagons de voyageurs, 304 locomotives et 43 gares depuis le début de l'année.

"Les forces russes bombardent les trains de voyageurs, les locomotives, les gares et les voies ferrées en sachant pertinemment qu'ils sont essentiels pour les civils, les évacuations et l'économie ukrainienne", a déclaré sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha.

"Ce ne sont pas des dommages collatéraux. C'est une chasse à l'homme systématique et une tentative de paralyser la vie civile."

La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'Ukraine et la Russie nient prendre délibérément pour cible des civils dans la guerre opposant les deux pays depuis l'attaque à grande échelle lancée par Moscou en février 2022.

(Anna Pruchnicka à Gdansk; version française Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)