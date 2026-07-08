Ukraine-Attaque de missiles contre Kyiv

La Russie a lancé aux premières heures de mercredi une attaque des missiles contre Kyiv, a déclaré le maire de la capitale Vitali Klitschko.

Les frappes ont provoqué des incendies dans deux quartiers de la capitale, selon Vitali Klitschko, sans que des dégâts ou des blessés aient été signalés dans l'immédiat.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)