Ukraine : 14 morts dans une attaque de drone russe sur la gare de Dnipro

Photo diffusée par le Service ukrainien des situations d'urgence le 29 octobre 2026 montrant des secouristes ukrainiens transportant sur une civière une personne blessée après une attaque aérienne contre la gare de Dnipro, en Ukraine ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / Handout )

Au moins 14 personnes ont été tuées jeudi lors d'une frappe de drone russe sur un quai de la gare de Dnipro, grande ville du centre-est de l'Ukraine, une nouvelle illustration des attaques fréquentes de la Russie sur le réseau ferroviaire ukrainien.

Cette frappe est survenue sur fond d'une rarissime trêve localisée, qui tient depuis trois jours consécutifs autour d'Olechky, dans le sud de l'Ukraine.

Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé l'"horrible attaque" de Dnipro, exhortant les Occidentaux à l'action, tandis que son homologue français Emmanuel Macron a exprimé son "émotion" et regretté que la Russie continue de "miser sur l'escalade" en visant les civils.

Un drone à réaction russe a frappé un quai où se trouvait à l'arrêt un train reliant Dnipro à Zaporijjia, une autre capitale régionale dans le sud du pays, a indiqué la compagnie ferroviaire nationale Ukrzaliznytsia.

Quatorze personnes ont trouvé la mort et quatorze autres ont été blessées lors de cette attaque, selon le dernier bilan officiel.

Malgré l'alerte aérienne et les consignes appelant à quitter la plateforme immédiatement, de nombreuses personnes sont restées sur place d'où un bilan aussi lourd, a déploré Ukrzaliznytsia dans un communiqué.

La Russie "cible délibérément les infrastructures ferroviaires", a accusé le groupe. "Aujourd'hui, chaque gare et chaque quai constituent une zone de danger accru".

Sur des images publiées par les autorités, on peut voir des corps jonchant le quai, des policiers agenouillés près d'eux et des secouristes transportant des blessés ensanglantés sur des brancards.

Sanctions levées

La Russie vise les trains et les gares à travers l'Ukraine depuis le premier jour de son invasion lancée le 24 février 2022, pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale.

Face à la multiplication des attaques de drones russes, les chemins de fer ukrainiens ont commencé cette année à mener régulièrement des évacuations massives de passagers, notamment de trains en route.

Rien qu'en septembre, plus de 5.800 trains ont dû être évacués à cause de menaces de frappes, avait déclaré Ukrzaliznytsia à l'AFP début octobre.

Photo diffusée par le Service ukrainien des situations d’urgence le 29 octobre 2026 montrant les lieux d’une attaque aérienne sur la gare de Dnipro, en Ukraine ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / Handout )

Depuis la fermeture du transport aérien en raison de la guerre, l'immense réseau ferroviaire ukrainien est devenu essentiel au transport des personnes et des marchandises à travers le pays, ainsi que pour entrer en Ukraine et en sortir.

Jeudi, d'autres frappes russes ont fait au moins six morts supplémentaires à travers l'Ukraine : deux adolescentes de 15 ans en plein centre de Tcherniguiv (nord), trois à Krementchouk (centre) où un immeuble résidentiel a été touché, et un dans la région de Zaporijjia, selon les derniers bilans des autorités locales.

"Combien de frappes terroristes la Russie a-t-elle menées contre notre peuple depuis la levée des sanctions visant certains oligarques russes et le secteur énergétique russe, au lieu de procéder à une désescalade ?", s'est interrogé amèrement M. Zelensky.

Il faisait référence aux récentes décisions des Etats-Unis et de l'UE concernant Moscou.

Trêve à Olechky

Le président américain Donald Trump a conclu en octobre un accord avec son homologue russe Vladimir Poutine visant à assouplir les sanctions contre Moscou en échange de la mise sur le marché mondial de diesel russe, au grand dam de Kiev et de l'Europe.

Pour sa part, l'Union européenne, malgré les critiques de Kiev, a retiré en septembre deux oligarques russes de sa liste noire à la demande de la France et du Luxembourg.

Dans la région de Kherson (sud de l'Ukraine), une rarissime trêve négociée par la Première dame américaine Melania Trump tenait jeudi pour la troisième journée consécutive, pour permettre une opération humanitaire à Olechky.

Photo diffusée sur la chaîne Telegram officielle de Dmytro Bryzhynskyi, chef de l'administration militaire de Tcherniguiv, le 29 octobre 2026 montrant les lieux d'une attaque aérienne à Tcherniguiv, en Ukraine ( Telegram / @bryzynskyi / Handout )

Quelque 2.000 habitants encore présents, selon des estimations, dans cette ville ukrainienne occupée par Moscou sont confrontés depuis des mois à des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments.

Située tout près du fleuve Dniepr qui marque la ligne de front dans ce secteur, Olechky se trouve sous le feu croisé des drones ukrainiens et russes, qui rendent les déplacements très dangereux sur des routes par ailleurs minées.

Le commissaire ukrainien aux droits humains, Dmytro Loubinets, a annoncé jeudi être en route vers Olechky via le Bélarus et la Russie afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et l'évacuation des habitants souhaitant partir.

Le président français Emmanuel Macron a lui appelé jeudi "à bien plus qu'un cessez-le-feu localisé" comme celui d'Olechky, jugeant "intolérable" que Moscou refuse "toutes les propositions" pour une trêve plus large.