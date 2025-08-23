 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ueda de la BOJ prévoit un marché de l'emploi tendu à moins d'un choc majeur
information fournie par Reuters 23/08/2025 à 19:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré samedi que le marché du travail du pays devrait rester tendu, à moins d'un choc négatif majeur de la demande, et s'attend à une pression à la hausse sur les salaires.

"En résumé, les changements démographiques qui ont commencé dans les années 1980 produisent maintenant des pénuries aiguës de main-d'œuvre et une pression persistante à la hausse sur les salaires", a déclaré Kazuo Ueda lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la conférence annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Banques centrales
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank