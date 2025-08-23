Ueda de la BOJ prévoit un marché de l'emploi tendu à moins d'un choc majeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré samedi que le marché du travail du pays devrait rester tendu, à moins d'un choc négatif majeur de la demande, et s'attend à une pression à la hausse sur les salaires.

"En résumé, les changements démographiques qui ont commencé dans les années 1980 produisent maintenant des pénuries aiguës de main-d'œuvre et une pression persistante à la hausse sur les salaires", a déclaré Kazuo Ueda lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la conférence annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole, dans le Wyoming.