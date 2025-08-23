Ueda de la BOJ prévoit un marché de l'emploi tendu à moins d'un choc majeur

(Ajout des citations d'Ueda aux paragraphes 2 à 5) par Howard Schneider et Leika Kihara

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré samedi que le marché du travail du pays devrait rester tendu, à moins d'un choc négatif majeur de la demande, et s'attend à une pression à la hausse sur les salaires.

Malgré la diminution de la population en âge de travailler, la croissance des salaires est restée stagnante pendant des décennies au Japon en raison des "attentes déflationnistes bien ancrées" qui ont découragé les entreprises d'augmenter les prix et les salaires, a déclaré Kazuo Ueda.

Aujourd'hui, les salaires augmentent et les pénuries de main-d'œuvre sont devenues "l'un de nos problèmes économiques les plus urgents", car l'inflation mondiale causée par la pandémie de COVID-19 a servi de choc externe qui a sorti le Japon d'un équilibre déflationniste, a-t-il déclaré.

"Notamment, la croissance des salaires s'étend des grandes entreprises aux petites et moyennes entreprises", a déclaré Kazuo Ueda lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la conférence annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole, dans le Wyoming.

"À moins d'un choc négatif majeur de la demande, le marché du travail devrait rester tendu et continuer à exercer une pression à la hausse sur les salaires", a-t-il déclaré lors de la table ronde qui a abordé les défis du marché du travail qui se développent dans les principales économies.