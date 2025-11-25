UE-Tous les pays membres doivent reconnaître le mariage entre personnes de même sexe, dit la CJUE

Tous les pays membres de l'Union européenne (UE) doivent reconnaître un mariage entre citoyens européens du même sexe légalement conclu dans un autre État membre, a déclaré mardi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

La Cour avait été saisie par deux citoyens polonais mariés en Allemagne qui se sont vus refuser la reconnaissance de leur union dans leur pays d'origine au motif que la loi polonaise n'autorise pas le mariage entre personnes du même sexe.

"Refuser de reconnaître un mariage entre deux citoyens de l'Union est contraire au droit de l'UE car cela porte atteinte à la liberté et au droit au respect de la vie privée et familiale", a déclaré la Cour.

