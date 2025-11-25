 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UE-Tous les pays membres doivent reconnaître le mariage entre personnes de même sexe, dit la CJUE
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 10:41

Tous les pays membres de l'Union européenne (UE) doivent reconnaître un mariage entre citoyens européens du même sexe légalement conclu dans un autre État membre, a déclaré mardi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

La Cour avait été saisie par deux citoyens polonais mariés en Allemagne qui se sont vus refuser la reconnaissance de leur union dans leur pays d'origine au motif que la loi polonaise n'autorise pas le mariage entre personnes du même sexe.

"Refuser de reconnaître un mariage entre deux citoyens de l'Union est contraire au droit de l'UE car cela porte atteinte à la liberté et au droit au respect de la vie privée et familiale", a déclaré la Cour.

(Rédigé par Bart Meijer ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

3 commentaires

  • 11:57

    Décadence totale

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank