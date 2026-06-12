UE-Les négociations d'adhésion de l'Ukraine et la Moldavie débuteront lundi

Les ambassadeurs des 27 Etats membres de l'Union européenne ont donné vendredi leur feu vert à l'ouverture dès lundi de la première phase de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie.

"Aujourd'hui, l'Union européenne a franchi une étape majeure", a commenté le président du Conseil européen Antonio Costa sur X. "Tous les États membres sont convenus d'ouvrir le premier groupe thématique de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie."

"Lors de la première conférence intergouvernementale, lundi, nous ouvrirons ce 'cluster' de négociations sur les fondamentaux, piliers du processus d'adhésion", a-t-il ajouté.

Dans le cadre du processus d'adhésion, les pays candidats négocient des "chapitres" politiques regroupés en six groupes thématiques, couvrant des domaines tels que les droits fondamentaux, le marché intérieur et les relations extérieures.

Le processus d'adhésion, que les Vingt-Sept ont validé en décembre 2023, a longtemps été gelé par le veto hongrois, sous le gouvernement de Viktor Orban. Mais la défaite du Premier ministre nationaliste lors des élections législatives d'avril dernier a permis à la situation de se débloquer.

Le nouveau gouvernement de Péter Magyar est parvenu ce mois-ci à un accord avec Kyiv sur les droits de la minorité hongroise en Ukraine, ouvrant la voie à la levée du veto de Budapest.

(Lili Bayer et Andrew Gray; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)