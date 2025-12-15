UE-Les États-Unis veulent être exemptés de la loi sur les émissions de méthane jusqu'en 2035-document

(Actualisé avec commissaire européen à l'Energie, détails)

par Kate Abnett

Les États-Unis ont demandé à l'Union européenne (UE) de les exempter des obligations liées à la loi sur les émissions de méthane sur les importations de carburant jusqu'en 2035, selon un document du gouvernement américain consulté par Reuters.

L'UE exige depuis cette année des importateurs de pétrole et de gaz en Europe qu'ils contrôlent et déclarent les émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, qui découlent de ces importations.

Cette politique climatique, la première au monde, s'est heurtée à l'opposition du secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, qui l'estime impossible à mettre en œuvre.

Par ailleurs, les pays européens ont augmenté leurs importations de gaz naturel liquéfié américain afin d'éliminer progressivement les importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie.

En l'absence d'une "abrogation complète" de la loi européenne, les États-Unis proposent que l'UE "reporte à octobre 2035 l'obligation de déclarer les données d'émissions des États-Unis dans le cadre du règlement européen sur le méthane", indique le document consulté par Reuters.

"La réglementation européenne sur le méthane constitue une barrière commerciale non tarifaire majeure qui impose une charge excessive aux exportateurs américains et à nos relations commerciales", ajoute Washington dans le document, qui a été distribué aux gouvernements membres de l'UE avant une réunion des ministres de l'Énergie à Bruxelles lundi.

L'UE a annoncé la semaine dernière qu'elle proposerait aux entreprises des procédures simplifiées pour démontrer qu'elles se conforment à la loi. Cependant, les responsables européens refusent d'assouplir les exigences fondamentales de cette politique concernant les importations de carburant, qui seront renforcées au fil du temps.

"Nous apporterons une aide (...) pour garantir la mise en œuvre de cette loi. Mais nous ne modifierons pas la législation. Nous sommes très fiers de cette législation", a déclaré lundi le commissaire européen à l’Énergie, Dan Jorgensen, aux journalistes.

Les émissions de méthane constituent la deuxième cause du réchauffement climatique, après le dioxyde de carbone.

Les États-Unis souhaitent également que Bruxelles considère leurs propres lois sur les émissions de méthane comme équivalentes à celles de l'UE, ce qui implique que les producteurs américains seraient automatiquement en règle.

Washington réclame en plus que les importations américaines de pétrole et de gaz soient exemptées de sanctions en cas de non-conformité avec les règles.

Des sources industrielles jugent peu probable que les États-Unis obtiennent cette "équivalence", alors que l'administration de Donald Trump a entrepris de réduire ses exigences fédérales en matière de déclaration des émissions, notamment pour les secteurs pétroliers et gaziers jusqu'en 2034.

Un porte-parole de la mission américaine auprès de l'UE n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Reportage Kate Abnett et Valerie Volcovici, version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)