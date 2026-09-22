UE et Philippines sont convenus d'un accord de libre-échange, dit Von der Leyen

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait savoir mardi via le réseau social X qu'elle s'était entretenue avec le président philippin Ferdinand Marcos Jr. et qu'elle était convenue avec lui d'un accord de libre-échange.

* Les négociations sur un accord de libre-échange se dirigent vers une conclusion formelle dans les prochains mois, ont déclaré le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, et la secrétaire au Commerce des Philippines, Maria Cristina Roque, dans un communiqué conjoint.

* Instruction a été donnée aux négociateurs des deux camps de finaliser dès que possible les détails de l'accord de libre-échange, ont ajouté Maros Sefcovic et Maria Cristina Roque.

(Rajveer Singh Pardesi à Bangalore et Karen Lema à Manille)