UE: Accord entre les pays du flanc Est sur la nécessité d'un "mur anti-drones" déclare Kubilius

Le commissaire européen Andrius Kubilius en Finlande

Les États membres du flanc oriental de l'Union européenne (UE) sont parvenus à un accord sur la nécessité d'un "mur anti-drones" doté de capacités avancées de détection, de suivi et d'interception, a déclaré vendredi le commissaire européen à la Défense, Andrius Kubilius.

S'exprimant en Finlande à l'issue d'une vidéoconférence avec les ministres de la Défense des États membres concernés, Andrius Kubilius a déclaré qu'il était nécessaire de développer des capacités supplémentaires en matière de drones.

Une feuille de route technique détaillée sera définie, a-t-il ajouté.

Le projet de "mur anti-drones" intervient alors que plusieurs aéroports au Danemark ont été perturbés cette semaine par la présence de drones non identifiés ayant pénétré leur espace aérien.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a également fait état vendredi d'une violation de l'espace aérien de l'Ukraine par des drones de reconnaissance, probablement hongrois d'après lui.

(Rédigé par Anne Kauranen et Lili Bayer, version française Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)