Le risque d'inflation dans la zone euro est bien contenu, dit Lagarde

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde

L'économie de la zone euro résiste mieux que prévu aux droits de douane américains, ce qui laisse les risques d'inflation "tout à fait contenus", a déclaré mardi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE).

Francfort maintient ses taux d'intérêt inchangés depuis juin et a indiqué qu'il n'était pas pressé d'ajuster davantage sa politique monétaire, étant donné que l'économie se porte bien et que l'inflation se situe désormais autour de son objectif de 2%.

Les investisseurs ont largement écarté la possibilité d'une nouvelle baisse prochaine des taux d'intérêt et la plupart des responsables de la politique monétaire estiment qu'un débat sérieux sur l'opportunité d'apporter un soutien supplémentaire à l'économie n'aura pas lieu avant décembre.

"Comme nous pouvions le prévoir, les risques pour l'inflation semblent assez limités dans les deux sens", a déclaré Christine Lagarde lors d'une conférence à Helsinki.

"Avec des taux directeurs à 2%, nous sommes bien placés pour réagir si les risques pour l'inflation changent ou si de nouveaux chocs menacent notre objectif", a-t-elle signalé.

Elle a fait valoir que les chocs commerciaux ne créaient pas de nouvelles pressions inflationnistes et que la BCE n'était donc pas confrontée à l'arbitrage classique qui consiste à devoir gérer une période de ralentissement de la croissance et d'augmentation des prix.

Les données préliminaires sur l'inflation de la zone euro en septembre seront publiées mercredi, et les analystes s'attendent à ce que les prix du bloc augmentent à 2,2%, une légère accélération qui devrait conforter la position de la BCE de maintenir ses taux inchangés.

