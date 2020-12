Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Twitter annonce la fermeture de son application Periscope d'ici mars 2021 Reuters • 16/12/2020 à 06:32









TWITTER ANNONCE LA FERMETURE DE SON APPLICATION PERISCOPE D'ICI MARS 2021 (Reuters) - Twitter a annoncé mardi qu'il fermerait son application de partage de vidéos en direct Periscope, citant une baisse de l'utilisation et des coûts de maintenance trop élevés comme raisons derrière sa décision. La plupart des fonctionnalités de Persicope ont été intégrées à Twitter et la compagnie prévoit de retirer l'application des plateformes de téléchargement d'ici mars 2021. Les contenus partagés sur Twitter resteront accessibles et les utilisateurs pourront télécharger leurs archives avant que l'application ne soit supprimée. Twitter avait racheté Periscope en 2015. (Manojna Maddipatla; version française Camille Raynaud)

