Turquie-Trois policiers et six membre de l'EI tués dans une fusillade

par Umit Bektas

Trois policiers turcs et six membres de l'organisation État islamique ont été tués lundi lors d'une fusillade dans le nord-ouest de la Turquie, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur.

Huit policiers et un autre membre des forces de sécurité ont également été blessés, a précisé Ali Yerlikaya.

Des coups de feu ont été entendus lors d'une descente de police dans la ville de Yalova, au bord de la mer de Marmara, au sud d'Istanbul, une opération qui a duré près de huit heures, selon un photographe de Reuters sur place.

Plus de 100 adresses ont été perquisitionnées dans tout le pays tôt ce lundi, dans le cadre d'une procédure visant des membres présumés de l'organisation État islamique contre laquelle la Turquie a intensifié ses opérations.

Ali Yerlikaya a déclaré aux journalistes que les personnes tuées dans l'attaque de lundi étaient tous des citoyens turcs, précisant que cinq femmes et six enfants ont été extraits vivants de la propriété perquisitionnée.

La semaine dernière, 115 membres présumés de l'organisation État islamique ont été arrêtés en Turquie après que la police du pays les a soupçonnés de commettre des attentats lors des célébrations de Noël et du Nouvel An.

Le bureau du procureur général d'Istanbul a déclaré la semaine dernière que les militants de l'État islamique planifiaient des attaques contre des non-musulmans.

Au cours du mois dernier, la police a arrêté un total de 138 suspects de l'organisation État islamique.

(Rédigé par Umit Bektas, Daren Butler et Ece Toksabay ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)