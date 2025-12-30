Turquie-Plus de 350 suspects arrêtés dans une opération contre l'EI

La police turque a arrêté 357 suspects lors d'une opération nationale menée mardi contre l'organisation État islamique (EI), a déclaré le ministre turc de l'Intérieur, au lendemain d'une fusillade meurtrière entre forces de l'ordre et membres présumés du groupe djihadiste.

Les autorités ont effectué des descentes visant l'organisation État islamique dans 21 provinces à travers le pays, a annoncé Ali Yerlikaya, ministre de l'Intérieur.

"Tout comme nous n'avons jamais donné l'occasion à ceux qui essaient de mettre ce pays à genoux avec le terrorisme, nous ne leur donnerons jamais l'occasion à l'avenir non plus", a-t-il déclaré sur X.

Plus tôt, le bureau du procureur d'Istanbul avait déclaré que la police avait perquisitionné 114 adresses à Istanbul et dans deux autres provinces, et que divers documents et matériels numériques avaient été saisis.

Lundi, trois policiers et six membres présumés de l'EI ont été tués dans une fusillade dans le nord-ouest de la Turquie lors de perquisitions.

La Turquie a intensifié ses opérations contre le groupe État islamique alors que celui-ci revient sur le devant de la scène.

La semaine dernière, 115 membres présumés de l'EI ont été arrêtés en Turquie, la police les soupçonnant d'organiser des attentats pour les célébrations de Noël et du Nouvel An.

Le bureau du procureur général d'Istanbul a déclaré la semaine dernière que les militants de l'EI planifiaient des attaques contre des non-musulmans.

La semaine dernière, les États-Unis ont dit avoir mené une attaque contre l'EI dans le nord-ouest du Nigeria, quelques jours après des frappes lancées par Washington contre des dizaines de cibles de l'organisation en Syrie.

