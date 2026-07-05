Turquie-Plus de 100 manifestants anti-Otan interpellés, selon le Parti communiste

Les autorités turques ont interpellé plus d'une centaine de personnes qui participaient dimanche à une manifestation contre l'Otan organisée par le Parti communiste de Turquie (TKP) avant un sommet de l'alliance prévu la semaine prochaine à Ankara, a indiqué le TKP dans un communiqué.

La Turquie accueillera mardi et mercredi à Ankara les dirigeants des 32 pays alliés, ainsi que des responsables des pays partenaires de l'Otan. Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité dans toute la capitale turque en prévision de ce sommet, interdisant les manifestations, dressant des barricades et fermant des axes routiers dans de nombreux quartiers de la ville.

Dans un communiqué, le TKP a déclaré avoir organisé une manifestation dans le centre d'Ankara, ajoutant que plus de 100 membres du parti, dont des responsables, avaient été interpellés.

Des images montraient des manifestants brandissant des drapeaux et scandant des slogans tels que "Otan, assassin, sors du pays", tandis que la police anti-émeute intervenait pour disperser la foule à l'aide de gaz lacrymogènes.

Des centaines de personnes ont défilé lors d'une autre manifestation du TKP à Istanbul et deux autres rassemblements organisés par des groupes de gauche ont également eu lieu dans la ville. Malgré une forte présence policière, aucune altercation n'a été signalée à Istanbul.

Le gouvernement n'a pas commenté dans l'immédiat les manifestations et les interpellations.

Le mois dernier, les autorités ont arrêté 103 personnes dans le cadre de raids antiterroristes menés à Ankara.

Par ailleurs, 39 personnes, dont des journalistes de médias indépendants, des militants et des universitaires, ont été placées en garde à vue lors d'opérations antiterroristes menées dans tout le pays, ont rapporté les médias dimanche.

Tuncer Bakirhan, coprésident du parti pro-kurde DEM, ainsi que Kemal Kilicdaroglu, président désigné par la justice du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), ont critiqué ces détentions en les qualifiant de mesures inacceptables qui portent atteinte aux droits fondamentaux.

"Le pays a été complètement transformé en centre de détention sous prétexte du sommet de l'Otan", a déclaré Tuncer Bakirhan sur X. "Nous vivons des jours de loi martiale non déclarée."

Les procureurs turcs avaient précédemment indiqué que ces opérations s'inscrivaient dans le cadre des efforts visant à mettre au jour les activités de groupes de militants, sans faire mention du sommet.

(Reportage Ece Toksabay à Ankara, Ismet Mikailogullari et de Kemal Aslan à Istanbul, rédigé par Tuvan Gumrukcu, version française Benjamin Mallet)