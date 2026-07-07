Procès Pormanove: 30 mois de prison dont 18 mois avec sursis requis contre le streamer Naruto

Le streamer français Owen Cenazandotti (à droite), connu sous le pseudonyme de Naruto, arrive au tribunal de Nice pour l'ouverture de son procès, en compagnie de son collègue streamer Safine Hamadi, connue sous le pseudonyme de Safine, suite à des accusations de violence dont la victime, Raphaël Graven, connu en ligne sous le pseudonyme de Jean Pormanove, est décédé lors d'un live, le 6 juillet 2026. ( AFP / Valery HACHE )

Le streamer Naruto a vu requérir contre lui mardi à Nice une peine de 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire, pour des violences en ligne ayant précédé la mort de Jean Pormanove en août 2025, et une amende de 30.000 euros.

Contre l'autre streamer impliqué, Safine, la procureure a requis 18 mois de prison avec sursis probatoire et 15.000 euros d'amende. Contre les deux, elle a aussi demandé un "bannissement numérique" (interdiction à vie de publier sur les plateformes).

Dans son réquisitoire, la procureure Maud Marty a estimé que "le simple fait que la mort [de Jean Pormanove, ndlr] soit survenue en live traduit la dérive".

Elle a dénoncé "un système de maltraitance humaine, pas un dérapage ou une provocation", car "les violences sont le programme, elles font le scénario".

Malgré une demande d'un frère de Raphaël Graven, alias Jean Pormanove ou JP, de renvoyer l'affaire vers une cour d'assises, le procès ne porte pas sur son décès à 46 ans: l'autopsie a conclu à l'absence d'intervention d'un tiers et l'enquête sur ce volet a été classée sans suite en février.

Owen Cenazandotti, alias Naruto, 27 ans, et Safine Hamadi, dit Safine, 24 ans, sont jugés pour violences en réunion, abus de faiblesse, diffusion d'images violentes, provocation à la haine ou à la violence, pour les coups et les humiliations infligés pendant des années à JP et à Stéphane G., alias Coudoux, quadragénaire sous curatelle.

Entre 2023 et 2025, Naruto a orchestré des lives tous les soirs de 21H00 à minuit depuis un studio à Contes, près de Nice, d'abord sur la plateforme Twitch puis, après une série de sanctions, sur l'Australienne Kick.

Les images diffusées ou décrites à l'audience montrent JP et Coudoux recevoir des gifles, des coups de pied, de fouet ou de batte de baseball, des cris dans les oreilles... JP reçoit des oeufs frais sur la tête, des seaux d'eau, des insultes, au son d'une petite chanson "JP veut pas d'ça".

La mort de JP en août 2025, son corps retrouvé inerte en direct sous son drap après 12 jours de live montrant des violences et des humiliations, a choqué le monde.