Turquie-Les secours cherchent 10 personnes disparues après le naufrage d'un cargo

Les autorités turques ont poursuivi jeudi les recherches pour retrouver les dix membres d'équipage portés disparus après le naufrage d'un cargo au large d'Istanbul, à la suite d'une collision avec un autre navire, a rapporté l'agence de presse publique Anadolu.

Deux navires commerciaux battant pavillon turc sont entrés en collision mercredi dans la mer de Marmara. Selon les autorités, l'un des navires, avec à son bord les 10 membres d'équipage, aurait coulé environ onze minutes après le choc.

Les opérations de recherche, menées conjointement par les garde-côtes, la marine, l'agence de gestion des catastrophes et d'autres services d'urgence, se poursuivaient jeudi.

Selon Anadolu, 18 navires, cinq hélicoptères, deux drones, un avion et un navire de guerre équipé pour les recherches sous-marines ont été mobilisés.

Le deuxième navire, qui n'a pas été endommagé lors de l'accident, est resté à l'ancre au large de Silivri. Une enquête sur les causes de l'incident est en cours, a précisé le média turc.

(Rédigé par Ezgi Erkoyun ; version française Rihab Latrache ; édité par Benoit Van Overstraeten)