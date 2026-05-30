Turquie-L'opposant Özel mobilise malgré sa destitution à la tête du CHP

par Ece Toksabay

L'ancien chef de l'opposition turque Özgür Özel a démontré samedi qu'il conservait un large soutien populaire, en rassemblant des milliers de personnes à Ankara malgré une décision de justice l'ayant écarté de la direction de son parti.

Après s'être adressé à ses partisans - plusieurs dizaines de milliers selon l'agence privée Anka et des médias proches de l'opposition - Özgür Özel a conduit une marche dans la capitale, une semaine après un jugement ayant mis fin à son mandat à la tête du Parti républicain du peuple (CHP), principale formation d'opposition.

Le tribunal a annulé le congrès du CHP de 2023, une décision qui a eu pour effet de rétablir à la présidence du parti l'ancien dirigeant Kemal Kilicdaroglu, figure clivante au sein de la formation, battu par Tayyip Erdogan lors de l'élection présidentielle organisée plus tôt la même année.

Cette coup de théâtre pourrait amplifier les chances du chef de l'Etat de prolonger un règne de plus de deux décennies à la tête de ce pays membre de l'Otan et grande économie émergente.

Samedi, Kemal Kilicdaroglu s'est rendu au siège du CHP pour la première fois depuis la décision de justice du 21 mai et a promis de purger le parti de la corruption, en référence à des affaires visant des municipalités dirigées par le CHP.

La direction démissionnaire conteste ces accusations, qu'elle juge politiquement motivées, une affirmation rejetée par le gouvernement.

Alors que Kemal Kilicdaroglu s'exprimait au siège du parti, Özgür Özel prenait la parole devant une foule plus nombreuse rassemblée devant le bureau provincial du CHP à Ankara.

"Ce n'est pas une affaire interne au CHP", a lancé Özgür Özel. "C'est une affaire entre Erdogan et la nation. D'un côté, il y a des bâtiments saisis; de l'autre, des millions de personnes qui se lèvent pour leur parti et leur pays."

Il a estimé que la décision de justice ne légitimait pas la direction de Kemal Kilicdaroglu et a réclamé la convocation immédiate d'un congrès du parti, tandis que ses partisans scandaient "Leader Özgür!" et dénonçant la "traîtrise" de Kemal Kilicdaroglu.

Özgür Özel a ensuite mené une marche pacifique jusqu'au mausolée de Mustafa Kemal Ataturk, fondateur de la Turquie moderne et du CHP.

Le maire d'Ankara Mansur Yavas, considéré comme un possible candidat présidentiel du CHP en alternative au maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, incarcéré mais toujours vu comme le principal rival politique de Tayyip Erdogan, a également participé à la manifestation et appelé à la tenue d'un congrès.

Kemal Kilicdaroglu a déclaré qu'un congrès serait organisé "dès que possible", sans en préciser le calendrier.

(Ece Toksabay et Huseyin Hayatsever ; version française Nicolas Delame)