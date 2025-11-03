 Aller au contenu principal
Turquie: l'inflation à 32,9%, au plus bas depuis quatre ans
information fournie par Boursorama avec AFP 03/11/2025 à 08:24

L'inflation a ralenti en octobre en Turquie, à 32,9% sur un an contre 33,3% en septembre, à son plus bas niveau depuis près de quatre ans, selon les chiffres officiels publiés lundi.

( AFP / ADEM ALTAN )

L'inflation, qui s'établit à 2,6% sur un mois, avait connu un léger rebond en septembre après quinze mois de reflux.

Selon les données officielles, la flambée des prix concerne toujours tout particulièrement les dépenses d'éducation (+65,7% sur un an), de logement (+51%) et d'alimentation (34,9%).

Sur un mois, l'alimentation (+8,4%), le logement (+7,8%) et les transports (+4,3%) enregistrent les plus fortes hausses.

L'inflation, qui avait dépassé les 75% en mai 2024 en glissement annuel avant d'entamer un reflux, est au plus bas dans le pays depuis novembre 2021.

Les chiffres officiels de l'inflation sont toutefois contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), pour qui la hausse des prix à la consommation s'élève à 60% sur un an.

2 commentaires

  • 08:46

    Il faut voir la croissance et l'expention incroyable de ce pays.
    Très impressionnant par le nombre d'habitations qui se construisent.
    Expention démographique également.
    Je préférais la Turquie d' il y a quarante ans mais ce pays a fait un bond en avant incroyable.

