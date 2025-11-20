Turquie et Australie trouvent un compromis sur l'organisation de la COP31

La Turquie sera l'hôte de la prochaine édition de la Conférence annuelle de l'Onu sur le climat tandis que l'Australie chapeautera les négociations entre les gouvernements, a déclaré jeudi le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Un compromis a pris forme lors de discussions menées au Brésil, où se tient la COP30, pour mettre fin à la querelle entre Ankara et Canberra à propos de l'organisation de la COP31 l'an prochain.

Les deux gouvernements avaient déposé en 2022 une candidature pour accueillir le sommet et refusaient depuis lors de céder, l'hypothèse d'une organisation conjointe ayant été rejetée plus tôt cette semaine.

S'exprimant à la radio publique australienne, Anthony Albanese a déclaré que les deux camps étaient désormais proches d'un accord selon lequel la Turquie serait la présidente de la COP31 et l'Australie présiderait les négociations en accueillant une réunion de dirigeants mondiaux en amont de la conférence.

"Ce à quoi nous sommes parvenus est un grand succès à la fois pour l'Australie et la Turquie", a-t-il dit.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du gouvernement turc.

Une source au fait des discussions a rapporté qu'il y avait une certaine confusion dans les négociations, un doute demeurant sur le fait qu'un tel accord respecte les règles de l'Onu selon lesquelles un seul pays est en charge de la conférence.

(Reportage Kate Abnett et Valerie Volcovici à Belem, Peter Hobson à Canberra; version française Jean Terzian)