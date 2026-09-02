Turquie-Collision entre deux navires au large d'Istanbul - gouvernorat

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Deux navires commerciaux battant pavillon turc sont entrés en collision mercredi en mer de Marmara au large d'Istanbul et les autorités sont sans nouvelles de l'un d'eux, a annoncé le gouvernorat de la ville.

Le chimiquier Alsu et le vraquier Tugberk Imamoglu sont entrés en collision vers trois heures du matin au large du district de Silivri à l'ouest d'Istanbul, a-t-il précisé.

Des navires des garde-côtes et des hélicoptères ont été dépêchés sur place pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage. Aucun dégât visible n'a été signalé sur l'Alsu, selon le communiqué.

Les autorités n'ont toutefois pas réussi à entrer en contact avec le Tugberk Imamoglu ni avec ses dix membres d'équipage.

Les opérations de recherche et de sauvetage étaient toujours en cours, a ajouté le gouvernorat.

(Huseyin Hayatsever et Can Sezer ; version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)