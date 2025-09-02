 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
Tupperware France sort de sa procédure de sauvegarde 6 mois après sa reprise
information fournie par Boursorama avec AFP 02/09/2025 à 08:33

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Tupperware France, repris en mars par un entrepreneur qui espère relancer la marque dans cinq pays européens après la faillite aux Etats-Unis du célèbre fabricant de boîtes alimentaires, est sorti de sa procédure de sauvegarde, a annoncé l'entreprise mardi à l'AFP.

Après des années de difficultés financières, Tupperware, emblème de la vente à domicile, s'était déclaré en faillite en septembre 2024, fragilisé par la concurrence à bas prix et l'essor de la livraison de repas, victime également de la volonté des consommateurs de limiter leur consommation de plastique.

Un mois plus tard, Tupperware, créé en 1946, avait annoncé un accord avec ses créanciers, avec l'engagement de leur vendre la propriété intellectuelle "nécessaire à la création et à la commercialisation de la marque Tupperware", ainsi que la cession de certains actifs aux États-Unis et dans d'autres filiales étrangères

Dans la foulée, la société Tupperware France, détenue à 99% par Tupperware Belgium, avait été placée en procédure de sauvegarde.

En mars, l'entrepreneur Cédric Meston, cofondateur de la marque de substituts végétaux à la viande HappyVore, avait annoncé racheter avec ses associés Tupperware France dans l'espoir de la sortir rapidement de sa procédure de sauvegarde.

C'est désormais chose faite, selon un document judiciaire daté de fin juillet, consulté par l'AFP.

La société exploite désormais la marque sur "cinq marchés européens stratégiques": la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne.

Elle entend toujours réaliser 100 millions de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, alors que les ventes étaient encore à l'arrêt complet au premier trimestre.

Pour ce faire, elle compte se "reconnecter" avec son réseau de vendeurs indépendants qui a popularisé la marque et remobiliser rapidement plus de 20.000 conseillers en Europe, 2.500 en France.

Au-delà de ses célèbres contenants en plastique, l'entreprise veut mettre en avant d'autres produits, comme des boîtes refermables en inox ou en verre, des ustensiles de cuisine, des grands gobelets-gourdes isothermes ou encore des mini-hachoirs mécaniques.

