Tunisie : le signal positif envoyé au tourisme par le retour d'easyJet

Dans quelques mois, les avions de la compagnie low cost survoleront à nouveau le ciel tunisien, plus de quatre ans après l'attentat terroriste de Sousse du 26 juin 2015 qui avait fait 38 victimes, dont 30 Britanniques. Le drame était survenu trois mois après la mise en service de la première ligne d'easyJet dans le pays, entre l'aéroport londonien de Stansted et Monastir. La reprise, qui intervient en même temps que 19 autres liaisons, est donc prévue pour le 2 mai 2020. Deux vols hebdomadaires partiront de Gatwick, et atterriront à l'aéroport de Enfidha-Hammamet, les mercredis et samedis. Une liaison en concurrence avec celle proposée par TUI Airways, autre compagnie aérienne anglaise. « Nous sommes heureux de pouvoir mettre à la disposition de nos clients un réseau aussi incomparable et aussi inégalé qui, avec l'annonce d'aujourd'hui, s'est enrichi de deux destinations : Enfidha, en Tunisie, et Tirana, en Albanie », a déclaré le directeur national d'easyJet Royaume-Uni Ali Gayward, dont les propos ont été rapportés par le site d'informations Kapitalis. « Ces nouvelles offres présentent à notre clientèle des vacances d'été à des prix imbattables. » Lire aussi : Tourisme - Tunisie : du mieux, mais d'importants défis à releverUn bon point pour le tourisme tunisien...Il s'agit aussi d'une aubaine pour les millions de touristes qui font leur retour en Tunisie. Depuis quelque temps déjà, les chiffres du secteur sont à la...