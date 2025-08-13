 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump veut prolonger la mise sous tutelle de la police de Washington
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 20:55

par Andrea Shalal et Joseph Ax

Le président des États-Unis Donald Trump a déclaré mercredi qu'il demanderait aux républicains du Congrès de prolonger au-delà de 30 jours le contrôle fédéral sur la police de Washington, intensifiant sa campagne pour affirmer son autorité sur la capitale américaine.

Donald Trump a affirmé que toute action du Congrès pourrait servir de modèle pour d'autres villes américaines. Il a déjà menacé d'étendre ses mesures à des villes dirigées par des démocrates, comme Chicago, qu'il accuse de ne pas lutter efficacement contre la criminalité.

Lundi, Donald Trump a invoqué la section 740 du District of Columbia Home Rule Act, une disposition jamais utilisée auparavant, qui permet au président de prendre le contrôle de la police locale en cas d'urgence, pour une durée maximale de 30 jours.

Le président américain a également annoncé le déploiement de 800 soldats de la Garde nationale dans la capitale, une tactique qu'il avait déjà utilisée en juin à Los Angeles, où il avait mobilisé 4.000 membres de la Garde nationale et 700 Marines pour répondre à des manifestations liées aux raids migratoires.

Ces mesures exceptionnelles illustrent la manière dont Donald Trump aborde son second mandat, bousculant les normes politiques et juridiques pour tester les limites du pouvoir présidentiel.

Donald Trump justifie son intervention par une prétendue vague de criminalité et de sans-abrisme à Washington. Pourtant, les statistiques officielles montrent une baisse significative de la criminalité violente depuis le pic de 2023. En 2024, les homicides ont chuté de 32% et les crimes violents de 35%. En 2025, la tendance se poursuit avec une baisse de 26% des crimes violents sur les huit premiers mois de l'année.

Interrogé sur la possibilité d'une prolongation unilatérale au-delà des 30 jours, Donald Trump a évoqué une "urgence nationale", sans préciser le fondement juridique. "Il n'y a rien dans la loi qui permette au président de prolonger unilatéralement au-delà de 30 jours", a rappelé Claire Finkelstein, professeure de droit à l'Université de Pennsylvanie.

La Maison blanche espère que le Congrès adoptera une résolution pour prolonger le contrôle fédéral. Les bureaux du président de la Chambre Mike Johnson et du chef de la majorité au Sénat John Thune n'ont pas commenté la demande de Trump. Les dirigeants démocrates sont également restés silencieux.

Le maire de Washington, Muriel Bowser, a qualifié la prise de contrôle de "déroutante et sans précédent", tout en reconnaissant l'autorité présidentielle en vertu de la loi. Elle a réaffirmé son soutien à l'autonomie de la ville et à son projet de devenir un État.

En parallèle, un procès fédéral est en cours à San Francisco pour déterminer si Donald Trump a violé la loi en déployant la Garde nationale à Los Angeles sans l'accord du gouverneur Gavin Newsom. Le procès, qui s'appuie sur le Posse Comitatus Act de 1878, pourrait limiter les futures interventions militaires dans les villes américaines.

(Andrea Shalal, Joseph Ax, Brendan O'Brien, Jan Wolfe et David Morgan; version française Nicolas Delame)

Donald Trump
