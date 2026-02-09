Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Trump va rencontrer Xi en Chine la première semaine d'avril-Politico
information fournie par Reuters•09/02/2026 à 21:43
Le président américain
Donald Trump se rendra en Chine lors de la première semaine du
mois d'avril et rencontrera son homologue chinois Xi Jinping, a
rapporté lundi Politico, citant trois personnes proches du
dossier.
