Trump va proposer Todd Blanche comme ministre de la Justice à titre permanent

Le procureur général des États-Unis par intérim, Todd Blanche, s'exprime lors d'une audience à Washington
Donald Trump a annoncé son intention de nommer ce jeudi Todd Blanche au poste d'Attorney General (procureur général), l'équivalent du ministre de la Justice aux Etats-Unis, poste que cet ancien avocat personnel du président américain occupe à titre intérimaire depuis l'éviction de Pam Bondi début avril.
"Il est procureur général adjoint. Demain, je donnerai instruction à Dan [Scavino] et à toutes les personnes concernées par cette procédure très compliquée - qui, je pense, va aller très vite - de le nommer procureur général à titre permanent", a déclaré Donald Trump lors d'un événement à la Maison blanche, dans une vidéo postée mercredi soir sur X par son conseiller Dan Scavino.
Agé de 51 ans, Todd Blanche a pris les commandes du département de la Justice après la mise à l'écart de Pam Bondi, critiquée dans l'entourage de Donald Trump pour sa gestion du dossier Epstein et par le président lui-même pour sa lenteur à engager les poursuites judiciaires qu'il réclamait à l'encontre de ses détracteurs et adversaires.
Todd Blanche s'est lui-même retrouvé récemment sous le feu des critiques de plusieurs sénateurs républicains et de certains conseillers de la Maison blanche après avoir présenté son projet de fonds d'indemnisation, à hauteur de 1,8 milliard de dollars, pour les victimes de l'"instrumentalisation" de la justice par l'ancienne administration démocrate.
Le ministre de la Justice par intérim a renoncé mardi à la mise en place de ce projet très contesté par des élus de tous bords, qui s'insurgeaient contre le fait que d'anciens émeutiers du Capitole le 6 janvier 2021 puissent être indemnisés avec l'argent du contribuable.
Pour devenir Attorney General à titre permanent, Todd Blanche devra obtenir l'aval du Sénat, où les républicains sont majoritaires par 53 voix contre 47.
(Doina Chiacu, Andrew Goudsward, Jacob Bogage; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)
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