Trump va présider la cérémonie d'hommage à Charlie Kirk en Arizona

par Nathan Layne, Nandita Bose et Joseph Ax

Des dizaines de milliers de personnes portant les couleurs du drapeau américain ont patiemment franchi les contrôles de sécurité pour prendre place dans le stade où va se dérouler la cérémonie nationale à la mémoire de Charlie Kirk, dimanche en Arizona, où le président Donald Trump, le vice-président JD Vance et d'autres figures du parti républicain vont rendre hommage au militant d'extrême-droite assassiné.

Les hauts-parleurs diffusent de la musique rock chrétienne et des photos de Charlie Kirk ont été placées sur des chevalets dans les allées du State Farm Stadium de Glendale, qui peut accueillir plus de 63.000 personnes.

De nombreux sympathisants du mouvement MAGA ("Make America Great Again") de Donald Trump, dont Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dans l'Utah, était le fer de lance auprès de la jeunesse, sont arrivés sur place avant l'aube dans l'espoir de pouvoir assister à la cérémonie.

Le président des États-Unis a déclaré à son départ pour l'Arizona qu'il espérait que la cérémonie serait "un moment de guérison" et a salué la contribution de Charlie Kirk à sa réélection à la tête de son organisation, Turning Point USA.

"Il a fait un travail formidable, et il avait une grande influence sur les jeunes parce qu'ils l'aimaient", a-t-il dit, soulignant la percée des idées conservatrices dans les universités américaines.

Les mesures de sécurité sont extrêmement strictes, compte tenu de la présence de Donald Trump et de plusieurs membres de son gouvernement, ainsi que des tensions politiques alimentées par l'assassinat de Charlie Kirk.

Donald Trump a accusé la "gauche radicale" d'être responsable de ce meurtre, bien que le tueur présumé, un étudiant de 22 ans issu d'une famille très conservatrice de l'Utah, n'ait aucun lien connu avec des organisations politiques et a agi seul, selon les autorités.

Les républicains s'en sont depuis pris avec virulence à quiconque osait tenir des propos qu'ils jugeaient déplacés à propos de Charlie Kirk, à l'instar de l'animateur Jimmy Kimmel, suspendu par la ABC de Disney après avoir accusé dans son show le mouvement MAGA de récupération politique.

Outre Donald Trump et JD Vance, qui était ami avec Charlie Kirk, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la défense Pete Hegseth et le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. prononceront des discours pendant la cérémonie d'hommage.

Selon son entourage, le président américain devrait présenter dans son allocution Charlie Kirk comme un martyr du mouvement conservateur et insister sur son héritage culturel et politique, tout en mettant une nouvelle fois en cause la "gauche radicale" qu'il tient pour responsable de son assassinat.

(Reportage de Nathan Layne et Nandita Bose à Glendale, avec la contribution de Ted Hesson à Washington, rédigé par Joseph Ax et Jonathan Allen ; version française Tangi Salaün)