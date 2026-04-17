Trump tente une réinitialisation économique alors que les républicains s'inquiètent des prix élevés de l'essence

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* Les républicains craignent que le coût élevé de la vie n'éclipse les réductions d'impôts et les gains économiques

* Les démocrates devraient remporter la majorité à la Chambre des représentants, et les principales élections sénatoriales sont en train de basculer en leur faveur, selon un pronostiqueur

* La Maison Blanche vante des remboursements d'impôts records, le remboursement moyen dépassant les 3 400 dollars cette année

(Ajout d'une citation de l'événement de Las Vegas) par Jarrett Renshaw, Jacob Bogage et Steve Holland

Le président américain Donald Trumpcherche à balayer les inquiétudes concernant l'économie et l'affaiblissement des perspectives politiques de son parti républicain lors d'une tournée de campagne dans les États du Nevada et de l'Arizona cette semaine, alors que la guerre avec l'Iran fait grimper les prix de l'essence.

M. Trump a profité de son passage à Las Vegas , jeudi, pour vanter les mérites de son projet de loi sur les impôts et l'immigration, qui comprend des promesses de campagne destinées à courtiser les travailleurs horaires et les employés du secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Mais la flambée des prix dans tout le pays - de l'essence à l'épicerie, du logement à l'assurance - a ébranlé l'économie américaine et, avec elle, l'influence de M. Trump pour obtenir le soutien de ses compatriotes conservateurs lors des élections de mi-mandat en novembre.

Cinq stratèges républicains ont déclaré à Reuters qu'ils craignaient que la Maison-Blanche ait perdu le contrôle du débat sur l'accessibilité financière, neutralisant ainsi le vent arrière politique de la loi fiscale et de l'économie résiliente qui a permis de surmonter la guerre commerciale et les interventions militaires antérieures de M. Trump.

"Le coût de la vie va l'emporter - sans jeu de mots - sur n'importe quel petit changement dans les déclarations d'impôts", a déclaré David Damore, professeur de sciences politiques à l'université du Nevada, à Las Vegas.

Certains conseillers politiques de M. Trump voient les choses en rose: ils prédisent que le président conclura bientôt un accord avec l'Iran pour rouvrir le détroit vital d'Ormuz et que l'anxiété économique correspondante se calmera dans les mois précédant les élections de mi-mandat.

"Chaque Américain, quel que soit son niveau de revenu, a plus d'argent dans sa poche cette semaine grâce à la politique fiscale républicaine", a déclaré M. Trump devant une foule de plusieurs centaines de partisans réunis dans une salle de bal d'un hôtel de Las Vegas. "Et nous devons gagner les élections de mi-mandat. Si nous ne le faisons pas, ces politiques vous seront retirées"

Les producteurs mondiaux de pétrole pourraient toutefois mettre des semaines à relancer la production après la fin des hostilités autour de la voie navigable, et la hausse des prix du carburant se traduit par une inflation persistante sur toutes sortes de biens de consommation et de services.

Cette situation présente des risques importants pour les républicains, qui sont confrontés à une carte électorale de plus en plus hostile à la Chambre des représentants et au Sénat.

TOURNEE SUR LA CÔTE OUEST

Les démocrates sont les grands favoris pour prendre la majorité aux républicains à la Chambre des représentants, tandis que les élections sénatorales en Caroline du Nord, en Géorgie, dans l'Ohio et même dans le Nebraska, profondément conservateur, sont en train de basculer en faveur des démocrates, selon le Cook Political Report d'Amy Walter, l'un des principaux pronostiqueurs électoraux. Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé fin mars , la cote d'approbation de M. Trump est tombée à 36 %, marquant ainsi le point le plus bas de son second mandat.

Le Nevada et l'Arizona ont également des courses concurrentielles au Sénat et à la Chambre des représentants. Vendredi, M. Trump devrait participer à un événement organisé par le groupe conservateur Turning Point USA à Phoenix.

Les législateurs républicains avaient espéré que les dispositions de la loi "One Big Beautiful Bill" de l'année dernière, qui prévoyait de ne pas imposer les pourboires ou les heures supplémentaires dans le cadre du programme de 4,1 billions de dollars de M. Trump et des républicains, trouveraient un écho auprès des électeurs à la recherche d'un soulagement économique ."

"Je pense que cela a été balayé", a déclaré l'un des stratèges républicains, qui est consultant pour les courses au Congrès. Les stratèges ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer des sujets sensibles.

Le défi pour les républicains a été aggravé ces dernières semaines par l'accent mis par M. Trump sur le conflit en Iran, ainsi que par sa dispute publique avec le pape Léon et les critiques concernant sa publication sur les réseaux sociaux d'une image le représentant dans une imagerie religieuse ressemblant à Jésus-Christ.

La semaine dernière, M. Trump a annoncé que la Maison-Blanche envoyait son conseiller principal James Blair travailler sur les campagnes de mi-mandat, signe d'une inquiétude croissante quant aux perspectives du parti.

TOURNEE SUR LA CÔTE OUEST

Jeudi, M. Trump a organisé une table ronde consacrée à la suppression de l'impôt fédéral sur les pourboires , une politique destinée aux travailleurs du secteur des services dans une ville où les emplois dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration dominent l'économie. Les partisans de cette mesure affirment qu'elle permettra d'augmenter le salaire net des employés des restaurants, des hôtels et des casinos, qui dépendent fortement des pourboires.

La disposition "pas d'impôt sur les pourboires" de la loi fiscale 2025 de M. Trump permet aux travailleurs éligibles de déduire de l'impôt fédéral jusqu'à 25 000 dollars de pourboires, bien que les charges sociales s'appliquent toujours et que l'avantage soit progressivement supprimé pour les revenus les plus élevés. Environ 4 millions d'Américains occupent des emplois à pourboire, et les analystes estiment les avantages moyens à environ 1 400 dollars par an pour ceux qui remplissent les conditions requises.

Plus de 53 millions de contribuables ont bénéficié d'au moins l'une des réductions d'impôts décidées par M. Trump au cours de cette période de déclaration, a déclaré mercredi Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche. Le remboursement d'impôt moyen a dépassé les 3 400 dollars, a-t-elle précisé.

Les prix de l'essence restent un facteur de vulnérabilité. M. Trump a émis des messages contradictoires sur la durée de la hausse des prix des carburants, suggérant parfois que les Américains pourraient avoir à supporter une douleur prolongée en raison des perturbations de l'approvisionnement mondial, tout en affirmant à d'autres moments que les prix chuteront fortement une fois la guerre terminée.

L'administration dispose de peu d'options pour faire baisser les prix de l'énergie en dehors d'un effort diplomatique complexe lié au détroit d'Ormuz, selon des personnes familières des discussions à l'intérieur et autour de la Maison Blanche.

Les autorités ont libéré du pétrole de la réserve stratégique de pétrole, ajusté les règles de transport maritime et allégé les sanctions contre le pétrole russe et iranien. Mais les prix restent élevés, avec des références mondiales dépassant les 90 dollars le baril.

"Tout ce qui reste, ce sont de mauvaises options, et nous avons exhorté la Maison Blanche à ne pas les poursuivre", a déclaré un cadre pétrolier impliqué dans les discussions.

M. Trump a tenté de tempérer les attentes en décrivant les défaites à mi-mandat comme habituelles pour le parti au pouvoir, tout en insistant sur le fait que son administration peut inverser cette tendance.

"Même lorsque vous avez un grand président, ils ont tendance à perdre les élections de mi-mandat", a-t-il déclaré mercredi lors de l'émission "Mornings with Maria" de la chaîne Fox Business Network. "Nous allons donc essayer d'inverser la tendance"

"Nous devons expliquer aux électeurs, et c'est très important, l'excellent travail que nous avons accompli, car il n'y a aucune raison pour que les Républicains perdent"