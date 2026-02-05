 Aller au contenu principal
Trump soutient la Première ministre japonaise Takaichi avant l'élection de dimanche
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 18:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte pour corriger le lien brouillé dans le paragraphe 4)

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait son "soutien total" avant les élections législatives de dimanche dans ce pays d'Asie de l'Est, ajoutant qu'ils se rencontreraient le 19 mars à la Maison Blanche.

"La Première ministre Takaichi est une personne qui mérite une puissante reconnaissance pour le travail qu'elle et sa coalition accomplissent", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur Truth Social.

"C'est pourquoi, en tant que président des États-Unis d'Amérique, j'ai l'honneur de lui apporter un soutien total et complet, ainsi qu'à sa très respectable coalition”

Takaichi se dirige vers des élections anticipées qu'elle devrait remporter ce dimanche.

