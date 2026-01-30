Trump signera des décrets et participera à une réunion politique vendredi

(Corrige le titre en "executive orders" et non "order")

Le président américain Donald Trump signera des décrets à 11 heures (1600 GMT) vendredi et participera ensuite à une réunion politique à 14 heures, selon un programme publié par la Maison Blanche jeudi qui n'a pas fourni d'autres détails.

M. Trump a déclaré aux journalistes plus tôt dans la journée de jeudi qu'il prévoyait d'annoncer son choix pour remplacer le président de la Réserve fédérale Jerome Powell vendredi. L'itinéraire de la Maison Blanche n'indique pas clairement si les deux événements énumérés concerneront le candidat de M. Trump à la présidence de la Fed.