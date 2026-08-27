Trump signe un décret pour que le lac Ontario soit renommé "lac Amérique"

(Actualisé tout du long avec réaction d'Ottawa, éléments supplémentaires)

Donald Trump a signé jeudi un décret destiné à changer le nom du lac Ontario, que le président américain entend rebaptiser "lac Amérique", alimentant une querelle entre les Etats-Unis et le Canada dont les relations se sont dégradées à un plus bas de plusieurs décennies avec l'échec de négociations commerciales.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a réagi quelques heures plus tard en déclarant que le nom du lac, vieux de plus de 400 ans, ne changerait pas.

La gouverneure de l'Etat de New York, la démocrate Kathy Hochul, a effectué un commentaire similaire.

Parmi les cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord, le lac Ontario borde la province canadienne éponyme et l'Etat américain de New York.

Un conseiller de la Maison blanche a indiqué que le décret présidentiel donnait pour directive au secrétaire américain à l'Intérieur, Doug Burgum, et ses services d'effectuer les changements nécessaires.

Le nom donné au lac par Donald Trump doit être utilisé par toutes les agences fédérales américaines.

Ce décret du président américain ne gouverne toutefois aucunement les choix du Canada, d'organismes internationaux et d'autres organisations.

"Nous allons changer le nom du lac Ontario, avec effet immédiat, en lac Amérique", a déclaré Donald Trump devant les journalistes dans le Bureau ovale. "C'est une chose à laquelle je réfléchissais depuis longtemps, en fait".

Le président américain avait déclaré mardi qu'il envisageait de modifier le nom du lac Ontario, écrivant sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis ne s'attendaient plus à "avoir pendant longtemps encore" de relations commerciales avec l'Ontario.

Ces commentaires étaient survenus après l'échec des négociations commerciales entre Washington et Ottawa et dans la foulée desreprésailles annoncées par le gouvernement canadien aux surtaxes douanières américaines entrées en vigueur pour 20 milliards de dollars d'importations canadiennes.

Le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, s'en était par ailleurs pris vivement à Donald Trump dans des commentaires effectués devant les journalistes en début de semaine.

Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de faire du Canada le 51e Etat américain, une hypothèse rejetée et décrite comme ridicule par les dirigeants canadiens.

Pour la plupart, les Canadiens considèrent l'annonce du président américain à propos du lac Ontario comme une insulte et une provocation. Cette démarche ne devrait aucunement favoriser de quelconques nouvelles négociations commerciales entre Washington et Ottawa.

"DÉSORMAIS BESOIN D'UN OCÉAN"

Alors que sa cote de popularité est au plus bas depuis le début de son second mandat, Donald Trump peine à résoudre la guerre commerciale qu'il a engagée avec le Canada et la guerre avec l'Iran déclenchée en février dernier au côté d'Israël, alors même qu'il a fait campagne en promettant d'éviter de nouveaux conflits et de lutter contre l'inflation.

La guerre en Moyen-Orient, avec la fermeture de facto du détroit d'Ormuz par l'Iran en réponse aux bombardements américano-israéliens, a provoqué une flambée des prix mondiaux de l'énergie, dont une hausse des coûts du carburant aux Etats-Unis qui constitue une épine dans le pied des pairs républicains de Donald Trump en amont des élections de mi-mandat au Congrès ("midterms") en novembre prochain. La querelle commerciale avec le Canada alimente également l'inflation aux Etats-Unis.

Mark Carney a souligné dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que le nom du lac Ontario étant antérieur à la naissance du Canada et des Etats-Unis en tant que nations.

"Nous savons que l'Amérique change. Leurs relations commerciales, leur politique étrangère, leurs monuments nationaux", a-t-il dit. "Les Canadiens savent aussi que nommer la réalité signifie appeler tel quel le lac Ontario - à l'époque, maintenant et toujours".

Environ 52% de la surface du lac Ontario se trouve au Canada, tandis que le reste se trouve dans l'Etat de New York aux termes d'un traité signé en 1909.

Via le réseau social X, le gouverneur républicain de l'Etat du Vermont, frontalier du Canada et de l'Etat de New York, a décrit comme "mesquine et décevante" la décision de Donald Trump.

Le président américain a également laissé entendre jeudi qu'il envisageait de renommer des océans. "Nous avons un golfe (du Mexique, rebaptisé Golfe de l'Amérique par Trump, NDLR) et nous avons un lac. Tout ce dont nous avons besoin désormais est d'un océan", a-t-il dit. "Peut-être qu'on devrait changer le nom de l'Atlantique ou du Pacifique, ou peut-être les deux".

(Gram Slattery et David Shepardson à Washington, avec la contribution de Costas Pitas, Ryan Patrick Jones, Jacob Bogage, Marie Cheng et Bhargav Acharya; version française Jean Terzian)