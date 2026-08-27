Trump signe un décret pour que le lac Ontario soit renommé "lac Amérique"

Donald Trump a signé jeudi un décret destiné à changer le nom du lac Ontario, que le président américain a choisi de rebaptiser "lac Amérique", sur fond de guerre commerciale entre les Etats-Unis et le Canada, dont les relations se sont dégradées à leur plus bas niveau depuis plusieurs décennies.

Un conseiller de la Maison blanche a indiqué que le décret présidentiel donnait pour directive au secrétaire à l'Intérieur, Doug Burgum, et ses services d'effectuer les changements nécessaires.

Le lac Ontario, qui compte parmi les cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord, borde la province canadienne de l'Ontario et l'Etat américain de New York.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des services du Premier ministre canadien Mark Carney.

Donald Trump avait déclaré mardi qu'il envisageait de modifier le nom du lac Ontario, écrivant sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis ne s'attendaient plus à "avoir pendant longtemps encore" de relations commerciales avec l'Ontario.

Ces commentaires sont survenus quelques jours après l'échec des négociations commerciales entre Washington et Ottawa, donnant lieu à l'entrée en vigueur de surtaxes douanières américaines sur les produits canadiens et à des représailles de la part du gouvernement de Mark Carney.

Le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, s'en était vivement pris à Donald Trump dans des commentaires effectués devant les journalistes en début de semaine.

(Costas Pitas et Ryan Patrick Jones; version française Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)