Trump se rendra en Chine les 14 et 15 mai, dit la Maison blanche

Le président américain Donald Trump effectuera une visite d'Etat en Chine les 14 et 15 mai, annonce mercredi la Maison blanche.
Le président chinois Xi Jinping se rendra à Washington pour une visite d'Etat à une date ultérieure, a précisé la porte-parole de la Maison blanche Karoline Leavitt à la presse.
Donald Trump avait initialement programmé une visite en Chine à la fin mars, qui a été reportée en raison du conflit au Moyen-Orient.
(Nandita Bose et Gram Slattery, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)
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