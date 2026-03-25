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Trump se rendra en Chine les 14 et 15 mai, dit la Maison blanche
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 18:51

Le président américain Donald Trump effectuera une visite d'Etat en Chine les 14 et 15 mai, annonce mercredi la Maison blanche.

Le président chinois Xi Jinping se rendra à Washington pour une visite d'Etat à une date ultérieure, a précisé la porte-parole de la Maison blanche Karoline Leavitt à la presse.

Donald Trump avait initialement programmé une visite en Chine à la fin mars, qui a été reportée en raison du conflit au Moyen-Orient.

(Nandita Bose et Gram Slattery, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)

Donald Trump
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